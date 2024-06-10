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Xiaomi выпустила наушники Redmi Buds 6S
Redmi Buds 6S относятся к бюджетному классу и поддерживают пространственный звук на некоторых смартфонах Xiaomi.

 Xiaomi выпустила Redmi Buds 6S примерно через пять месяцев после глобального представления Redmi Buds 5 Pro. Новые наушники Redmi Buds 6S использует динамические драйверы диаметром 14,2 мм и общую емкость аккумулятора с продолжительностью работы 33 часа. Стоит отметить, что в этот показатель стоимость включен чехол для зарядки, который Xiaomi прилагается к каждому комплекту наушников.

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 Кроме того, Xiaomi утверждает, что Redmi Buds 6S поддерживает активное шумоподавление (ANC) с двумя режимами интенсивности. К сожалению, никаких подробностей по этому поводу компания не сообщила. Также сообщается, что наушники поддерживают пространственный звук, хотя на данный момент такую возможность имеют лишь несколько смартфонов компании Xiaomi: Redmi K70, Redmi K70 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi MIX Fold 3.

 В настоящее время Xiaomi выпустила Redmi Buds 6S только на территории Китая. Однако нет никаких свидетельств того, что могло бы указывать на эксклюзивность устройства для Китая. Сейчас Redmi Buds 6S продаются в Китае по цене 199 юаней (около 27 долларов), что ставит их на один уровень со стартовой ценой предыдущих Redmi Buds 5.

#xiaomi #наушники xiaomi #redmi buds #redmi buds 5 #redmi buds 5 pro #redmi buds 6s
Источник: notebookcheck.net
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