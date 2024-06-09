Судя по информации компании Micron, одна только замена памяти на видеокартах с GDDR7 произведет к значительному повышению производительности в играх.

Ранее в этом месяце компания Micron начала отбор образцов чипов GDDR7, заявив, что новая современная память значительно ускорит работу графических процессоров следующего поколения. На новом слайде компания представила дополнительные сведения о повышении производительности.

Ожидается, что память Micron GDDR7 заменит как GDDR6, так и более скоростные чипы GDDR6X, которые в настоящее время используются в современных графических процессорах для игр и задач искусственного интеллекта. Компания утверждает, что видеокарты, созданные с использованием GDDR7, будут обеспечивать на 30 процентов больше кадров в секунду как в режиме с трассировкой лучей, так и при растеризации в трех наиболее распространенных игровых разрешениях (1080p, 1440p и 4K).

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Согласно одному из официальных слайдов Micron, игроки могут ожидать «бесшовной графики» и значительно более высокой производительности в играх следующего поколения. На слайде показано, что чипы памяти GDDR7 могут обеспечить улучшение производительности в 3,1 раза по сравнению с модулями GDDR6 и в 1,5 раза по сравнению с лучшими в своем классе чипами GDDR6X.

Micron также предоставляет некоторые игровые тесты, сравнивая современную технологию видеопамяти с GDDR7 при настройках 1080p Ultra, 1440p Ultra и 4K Ultra с неназванными играми.

Память GDDR7, похоже, превосходно справляется со сценариями рендеринга с трассировкой лучей, демонстрируя увеличение FPS в 2,3 раза при разрешении 1080p по сравнению с GDDR6 и в 3,1 раза при 4K. Производительность FPS для растровой графики также улучшена. Увеличение составило 1,2 раза при разрешении 1080p и в 1,7 раза при 4K.

В графических процессорах Nvidia серии GeForce 40 используются чипы памяти GDDR6X производства Micron, за исключением моделей RTX 4060 и RTX 4060 Ti, в которых используется GDDR6. Ожидается, что архитектура Blackwell дебютирует в игровых видеокартах к концу 2024 года, а флагманская модель GeForce RTX 5090, вероятно, будет включать в себя чипы памяти GDDR7, которые Micron недавно начала тестировать.

Предположения о реальной производительности, которую смогут достичь будущие игровые графические процессоры Nvidia, широко распространены в сети. Основываясь на текущей информации о Blackwell, предполагается, что GeForce RTX 5090 может быть на 42 процента быстрее GeForce RTX 4090 в растеризации и на 48 процентов быстрее в играх с использованием трассировкой лучей.