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Minisforum представила внешнюю видеокарту R3GAF на базе Radeon 7600M XT
Новинка может похвастаться отличной для своего класса производительностью с поддержкой OCuLink.

 Большинство мини-ПК не оснащены внутренней дискретной графикой, в основном из-за их скромного теплового и энергетического пакета. Для таких систем очень пригодится новейший eGPU R3GAF RX 7600M XT от Minisforums с поддержкой OCuLink.

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 AMD Radeon 7600M XT является мощной мобильной видеокартой на базе архитектуры RDNA 3. Благодаря 12 вычислительным блокам и 8 ГБ памяти GDDR6 она имеет отличную производительность, приближаясь к мобильному графическому ускорителю NVIDIA RTX 4070 в синтетических тестах. Обычно падение производительности при использовании eGPU по сравнению с прямым подключением к материнской плате является довольно существенным недостатком. OCuLink в значительной степени решает эту проблему благодаря 4-канальному соединению PCIe, обеспечивающему скорость до 64 ГТ/с, что более чем на 50 % быстрее, чем у Thunderbolt 4.

 Стоит отметить, что компания Minisforum также недавно выпустила графическую док-станцию DEG1 с поддержкой OCuLink, и в отличие от R3GAF, первая может использоваться с высокопроизводительными картами как NVIDIA, так и AMD, включая мощнейшую RTX 4090. Для пользователей, которым нужны более высокие показатели производительности, чем может предложить RX 7600M XT в составе R3GAF, есть док-станции, такие как DEG1, готовые для использования собственных графических процессоров.

 Модель R3GAF также оснащена портом HDMI 2.1 и двумя портами DisplayPort 1.4, которые могут поддерживать до трех внешних дисплеев. Помимо этого, также присутствуют 3 порта USB 3.2 Gen 1 и один порт Type C. О ценах пока ничего не известно, но, учитывая, что внешний ускоритель от ONEXPLAYER с аналогичными характеристиками в настоящее время продается по цене около 750 долларов, можно ожидать, что R3GAF будет иметь цену примерно в том же диапазоне.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #minisforum #rx 7600m xt
Источник: notebookcheck.net
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