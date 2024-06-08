Тестирование встроенной графики Xe2 проводилось в игре F1 2024 с трассировкой лучей и XeSS.

Intel продемонстрировала игровую производительность встроенной графики с новыми ядрами Xe2 неизвестного процессора линейки Lunar Lake. Демонстрация проходила только в одной игре - это недавно выпущенная F1 24. Данная игра с первого дня поддерживает технологию XeSS.

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Тем не менее согласно демо-версии, процессор Lunar Lake со встроенной графикой Xe2 может запускать F1 24 со скоростью 60 кадров в секунду при разрешении 1080p. Intel упомянула, что игра работала с предустановленными настройками «Высокие», с включенной трассировкой лучей и технологией масштабирования XeSS в режиме «Производительность». Однако во время демо-версии компания не показывала счетчик FPS в реальном времени. Таким образом, до сих пор неизвестно, верны ли заявления компании о производительности.

Но если это так, то показанная частота кадров является хорошей новостью для будущих покупателей тонких и легких ноутбуков, которые к тому же будут работать с низким уровнем TDP. PCWorld поделился еще одной тестовой демонстрацией, в которой видно, что Lunar Lake обеспечивает ту же производительность, что и Meteor Lake, но с меньшей общей мощностью. Это означает, что Intel не обманывала, когда обещала повысить энергоэффективность новых процессоров.

Все это намекает на то, что компания предложит улучшенные игровые возможности iGPU в процессорах Lunar Lake. Это также означает, что такие устройства, как портативная консоль MSI Claw 8 AI+ на базе Lunar Lake будет превосходить Asus ROG Ally X.