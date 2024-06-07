Такой производительностью новинка может похвастаться в сбалансированном режиме работы

Дополнительные данные о производительности новых процессоров Ryzen AI стали известны после официального объявления AMD на выставке Computex 2024. Обнаруженный Benchleaks 12-ядерный процессор Ryzen AI 9 HX 370 был протестирован в Geekbench 6 и показал очень впечатляющие результаты.

Процессор был протестирован на профессиональном ноутбуке Asus ProArt P16 с 64 ГБ памяти. Важно отметить, что чип тестировался с использованием бесшумной схемы питания ноутбука, которая снижает производительность системы и скорость вращения вентилятора, чтобы поддерживать тихую работу даже под нагрузкой. Стоит отметить, что Geekbench 6 определяет процессор как AMD Ryzen AI 9 HX 170, относящимся к 100-й серии. Однако это связано с тем, что AMD лишь в последнюю минуту сменила торговое название на серию 300.

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При работе в режиме сбалансированного питания процессор Ryzen AI 9 набрал 2544 балла в одноядерном тесте и 14 158 баллов в многоядерном тесте. По сравнению со своим предшественником, Ryzen 9 8940HS, чип работает на 6,5% быстрее в одноядерном тесте и на 17% быстрее в многоядерном тесте, где Ryzen 9 8940HS набрал 2380 и 11775 баллов соответственно.

Производительность Ryzen AI 9 HX 370 настолько хороша, что впечатляюще приближается к производительности 16-ядерных мобильных процессоров AMD Dragon Range. Если посмотреть на результаты тестов Ryzen 9 7945HX3D с технологией 3D-VCache, то процессор Ryzen AI 9 всего на 11% медленнее в одноядерном тесте Geekbench и на 16,2% медленнее в многоядерном тесте.

Эти показатели весьма впечатляют, если принять во внимание все обстоятельства. Тот факт, что наблюдается что-то близкое к уровням производительности Dragon Range в режиме энергопотребления с оптимизированной эффективностью, заставляет задаться вопросом, насколько более мощным будет Ryzen AI 9 HX 370, когда разгонится до максимального температурного и энергетического диапазона. Чип является частью новейших процессоров AMD серии Ryzen AI 300, оснащенных архитектурой процессора Zen 5, встроенной графикой RDNA 3.5 и нейронным движком XDNA2.

Ryzen AI 9 HX 370 — это гибридный процессор с 12 ядрами, включающими четыре высокопроизводительных ядра Zen 5 и восемь компактных ядер Zen 5c. TDP рассчитан на 28 Вт, но настраиваемый TDP варьируется от 15 Вт до 54 Вт. В результате производительность будет сильно различаться в зависимости от того, какую настраиваемую конфигурацию TDP выберет каждый производитель ноутбуков.

К этим результатам следует относиться с долей скептицизма, так как Geekbench 6 является лишь одним синтетическим тестом из многих. Но если результаты Geekbench 6 отражают реальную производительность процессора, то новые чипы AMD Zen 5 будут действительно быстрыми даже при более низком энергопотреблении.