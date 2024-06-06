Корпуса Thermaltake CTE E550 TG и Ceres 350 MX представлены сегодня на Computex и имеют разъемы питания на задней панели, улучшая кабельменеджмент и воздушные потоки внутри.

Thermaltake переходит на скрытые разъемы питания со своими новыми корпусами CTE E550 TG и Ceres 350 MX. Оба шасси, показанные на выставке Computex 2024, представляют собой новые модели формата Mid-Tower, поддерживающие материнские платы, оснащенные разъемами питания на задней панели для улучшения прокладки кабелей.

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Модель Ceres 350 MX использует классический традиционный корпус формата Mid-Tower с кожухом блока питания и придаёт ему несколько уникальных особенностей, позволяющих выделиться среди множества корпусов формата Mid-Tower, представленных сегодня на рынке. Корпус поддерживает как традиционные материнские платы ATX, так и платы ATX последнего поколения с задней подачей питания. Он имеет достаточную ширину позади материнской платы, чтобы без проблем подключать 24-контактные и 8-контактные кабели EPS.

Вместо одной передней панели Thermaltake предоставила в Ceres 350 MX сразу две передние панели: одну с закаленным стеклом, а другую с сетчатым дизайном. Вариант с закаленным стеклом отдает приоритет красоте, а сетчатая панель предназначена для повышения производительности за счет улучшения воздушного потока.

Корпус представлен в нескольких уникальных цветах: Hydrangea Blue, Matcha Green, Bumblebee, Bubble Pink, и white. Thermaltake также предоставляет в Ceres 350 MX 2,1-дюймовый круглый ЖК-дисплей, который позволяет пользователям отображать информацию, время и температуру в реальном времени или загружать изображения и GIF-файлы на экран с помощью программного обеспечения RGB plus.

Новинка совместима с радиаторами диаметром до 360 мм спереди и 280 мм сверху. Кроме того, в корпусе установлены два вентилятора CT140 ARGB спереди и один сзади.

Модель CTE E550 TG — это более экзотический аналог формата Mid-Tower с закаленным стеклом на задней, боковой и передней части корпуса, похожий на Lian Li O11 Dynamic, который популяризировал этот внешний вид. Но в отличие от O11 Dynamic, CTE E550 TG оснащен задней панелью из закаленного стекла, обеспечивающей хороший обзор внутренних компонентов системы сзади.

Как и корпус Ceres, новый CTE E550 TG может поддерживать материнские платы с задней подачей питания. Возможно, это более привлекательное предложение, поскольку оно гораздо больше ориентировано на визуальные эффекты, чем в случае с Ceres. Опять же, задняя подача питания позволяет подключить все источники питания материнской платы за лотком материнской платы, что придает компонентам более приятный внешний вид.

Корпус также поддерживает множество различных решений для крепления графического процессора. Один из них это то, что Thermaltake называет плавающим графическим процессором, в котором графический процессор размещается в середине корпуса с помощью закрытого кронштейна графического ускорителя и продаваемого отдельно переходника PCIe 4.0. Другое решение монтажа предполагает вертикальное размещение, когда вентиляторы графической карты направлены в сторону левой боковой панели для лучшей видимости самого графического ускорителя. Также есть размещение «up right forward», при котором графическая карта находится в передней части корпуса.

В этом новом корпусе имеется множество вариантов охлаждения, включая поддержку радиатора длиной до 420 мм. Всего можно установить девять вентиляторов: три снизу, три сбоку и три сверху. Блок питания устанавливается во втором отсеке за материнской платой. Как и Ceres 350 MX, CTE E550 TG выпускается в нескольких уникальных цветах: Match Green, Gravel Sand, Snow и Black.