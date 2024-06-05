Intel подтвердила название флагмана линейки Core Ultra 200V Lunar Lake во время демонстрации на Computex

Основной доклад Intel на Computex был сосредоточен в первую очередь на новой архитектуре, известной как Lunar Lake. Ожидания были высокими, и Intel предоставила множество технических подробностей. Однако, ко всеобщему удивлению, Intel не раскрыла названия и характеристики своих новых чипов.

Еще до Computex стало широко известно, что серия Lunar Lake будет носить наименования Core Ultra 200V. Эта серия процессоров с низким энергопотреблением будет предлагаться вместе с процессорами Core Ultra 200K Arrow Lake-S для настольных ПК и чипами Core Ultra 200H Arrow Lake-H для ноутбуков. Тем не менее Intel не опубликовала никаких слайдов с названиями моделей для своих новых чипов Lunar Lake, возможно, чтобы оставить некоторые подробности для следующего крупного мероприятия по запуску Lunar Lake после Vision и Computex.

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Во время одной из демонстраций на Computex Intel случайно раскрыла название флагманского процессора Lunar Lake. Сообщается, что процессор называется Core Ultra 7 268V, и причину, по которой он является флагманом, относительно легко объяснить. Серия Lunar Lake будет предлагаться с четырьмя ядрами Lion Cove и четырьмя Skymont (всего 8 ядер ЦП) и до 8 ядрами Xe2.

Согласно демонстрации, процессор действительно имел 8 ядер и работал с базовой тактовой частотой 2,2 ГГц, а частота в разгоне возрастала до 5,0 ГГц. Это была не демонстрация частоты, а скорее демонстрация диспетчера задач Windows с чипом Lunar Lake, показывающая, насколько он эффективен. Таким образом, точные тактовые частоты являются лишь приблизительными.

Еще одна причина, по которой можно назвать его флагманом, заключается в том, что система оснащена 32 ГБ памяти. Как известно, чипы Lunar Lake имеют встроенную память (MoP), которую невозможно обновить. Процессоры будут поставляться с 16 ГБ или 32 ГБ памяти, поэтому эта конфигурация соответствует самым высоким характеристикам в линейке.

Intel также продемонстрировала встроенный графический процессор Arc с ядрами Xe2, но не раскрыла его конфигурацию. Однако из просочившихся документов уже известно, что модели Core Ultra 7 будут иметь 8 ядер, а Core Ultra 5 — 7 ядер.

Интересная деталь заключается в том, что графические процессоры Arc Xe2, по-видимому, используют более новый драйвер WDDM 3.2. Модель драйвера дисплея Windows 3.2 означает, что Lunar Lake уже использует обновление Windows 11 2024 (24H2), которое поддерживает модель шейдеров 6.8.

Ожидается, что серия Intel Core Ultra 200V появится на прилавках в следующем квартале, но ни Intel, ни какой-либо производитель пока не готовы назвать окончательную дату запуска.



