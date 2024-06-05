Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Corning выпустила защитное стекло Gorilla Glass 7i
Новое стекло Gorilla Glass 7i предназначенное для смартфонов среднего и бюджетного класса

 Компания Corning Incorporated только что представила новое защитное стекло Gorilla Glass 7i, специально разработанное для смартфонов среднего и доступного уровня. Это обновление компании обеспечит лучшую защиту от падений и царапин по сравнению со старыми версиями Gorilla Glass, используемыми во многих устройствах среднего класса, представленных в настоящее время на рынке.

 Компания Corning ссылается на распространенность старых версий Gorilla Glass, например, Gorilla Glass 5, выпущенного в 2016 году, в телефонах среднего класса как на причину внедрения модели Gorilla Glass 7i. Компания признаёт необходимость более современного решения, которое подойдет производителям телефонов с ограниченным бюджетом, но при этом будет соответствовать тенденции высококачественных дисплеев в устройствах среднего класса.

реклама

 Согласно пресс-релизу Corning, новое стекло значительно повышает долговечность мобильных устройств. Лабораторные испытания внутри компании показывают, что Gorilla Glass 7i может помочь смартфонам выдержать падение с высоты до 1 метра на неровную твёрдую поверхность, например, асфальт, тогда как конкурирующие алюмосиликатные стекла обычно повреждаются при гораздо меньшей высоте падения (около 0,5 метра или меньше).

 Помимо защиты от падений, Gorilla Glass 7i обладает вдвое большей устойчивостью к царапинам по сравнению с некоторыми другими литий-алюмосиликатными защитными стеклами, представленными на рынке. Использование новой разработки компании позволит производителям смартфонов среднего класса, предоставить пользователям надежную защиту без больших затрат.

#corning #corning gorilla glass #защитное стекло #защитные стекла
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Motorola добавит Gorilla Glass для всех будущих телефонов Moto в 2024 году
Samsung: Крошечные односторонние фильтры способствуют антибликовым свойствам стекла Gorilla Armor
Corning представила Gorilla Glass 7i, прочное стекло для смартфонов среднего класса
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft начинает новую кампанию по принуждению пользователей Windows 10 к обновлению
19
Крупные майнеры, использующие для добычи криптовалюты видеокарты, нашли новый способ заработка
+
Директор Take Two намекнул на выход GTA 7 в новом интервью
6
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную от нас галактику во Вселенной
4
Microsoft представила список новых игр в Xbox Game Pass в июне
+
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
+
Seasonic представила блок питания PRIME TX-1600 Noctua Edition
+
В Германии заметили старый Leopard 2А4, получивший 130-мм пушку от KF-51 Panther
1
Microsoft массово отключает лицензии в РФ и вынуждает пользователей проходить онлайн-регистрацию
+
Ростех передаст в войска новую крупную партию модернизированных бронежилетов «Оберег»
+
Microsoft заставляет использовать интернет-запись вместо локальной учётки при установке Windows 11
4
Литва подписала с концерном Rheinmetall договор о строительстве завода по производству боеприпасов
+
Financial Times: Китай требует от России понизить цену на газ до внутрироссийского уровня
14
Беспилотник "Гранат-4", при помощи которого был уничтожен один из Abrams, начали серийно выпускать
1
Профессор Роман Ямпольский заявил о неизбежной катастрофе из-за создания сверхмощного ИИ
6
В Германии вырос уровень безработицы, превысив все ожидания аналитиков
1
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
1
Nvidia раздает Xbox PC Gamepass на три месяца в честь Computex 2024
+
LG выпустила игровой монитор UltraGear OLED 32GS95UX-B с частотой 480 Гц
2
В прошлом году хакеры взломали больше 600000 маршрутизаторов у одного провайдера
+

Популярные статьи

Проверяю работу генерации кадров от AMD на примере игры Ghost of Tsushima
225
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
95
Собираем топовый игровой компьютер для разбогатевшего скуфа, который не любит AMD
47
Core i5-14400F vs Core i5-12400F – зачем Intel начала выпускать процессоры с бесполезными ядрами
14
Как в Windows 10 установить тему Windows Vista - инструкция
10
Почему США в спешном порядке проводят испытательные пуски ракет Minuteman III
7
В США назвали мирный саммит Зеленского в Швейцарии «митингом отчаянья» и «пиар-трюком»
25
AMD представила гибридные процессоры Zen 5 для настольных ПК и Ryzen AI для мобильных устройств
6
Почему хуситы не боятся "Мрачных Жнецов" - что известно о ПВО йеменских ополченцев
1
Евросоюз готовит тарифный удар по китайскому автопрому
9

Сейчас обсуждают

zik3ak
14:57
Под nas можно утилизировать 775 сокет на зионе, стоит три копейки, минус только в жоре.
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
zik3ak
14:56
Очень ценная статья. От себя могу добавить: какать надо жопой, смотри, не перепутай.
Как снизить уровень шума от компьютера - топ-6 способов актуальных в 2024 году
Дмитрий
14:55
Самый крутой авто немцы уже 10 лет назад почти сделали. это гибридка. где мелкая батарейка на 50км. и бензиновый движок на 1.5 литра который чисто пары нюхает. при этом полный привод и 230 кобыл. ...
Европейские компании приостанавливают производство аккумуляторов для электромобилей
Олег Шудрак
14:49
Смотреть этого бородатого рукожопа, себя не уважать. (с)
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
height07
14:48
GTA VR ?))))
Появилось первое официальное объявление о GTA 7
Андрей Гаврилов
14:48
Отвёз на дачу старый нотик: Toshiba Satellite A200. Вообще норм. Больше не надо.
Как я собрал дачный игровой компьютер из хлама в 2024 году и почему взял процессор Intel, а не AMD
VAKT
14:46
Нормально сон работает на моём компе: кроссхаир vii hero wifi + 5950x Ну а про асинхрон при 4066 МГц на ryzen 5000 - я уже сказал: 3800 (3733, 3766, 3833 и т.д. - смотря сколько конкретный процессор д...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Александр Сечков
14:45
Это парню своему напиши, он ждёт...
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
Windmark
14:41
А зачем в сон кидать комп ? С нынешними SSD 10 сек и готово. Раньше пробовал пользоваться сном , но всё через задницу потом работает и требовалась перезагрузка ПК, чтоб программы перестали глючить
Количество брака у процессоров AMD или история о том, как сгорел мой Ryzen 5 5600X в 2024 году
swr5
14:39
Надо освободить прибалтийские народы от коричневой западной чумы.
В Латвии предлагают демонтировать железную дорогу на границе с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем