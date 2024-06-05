Новое стекло Gorilla Glass 7i предназначенное для смартфонов среднего и бюджетного класса

Компания Corning Incorporated только что представила новое защитное стекло Gorilla Glass 7i, специально разработанное для смартфонов среднего и доступного уровня. Это обновление компании обеспечит лучшую защиту от падений и царапин по сравнению со старыми версиями Gorilla Glass, используемыми во многих устройствах среднего класса, представленных в настоящее время на рынке.

Компания Corning ссылается на распространенность старых версий Gorilla Glass, например, Gorilla Glass 5, выпущенного в 2016 году, в телефонах среднего класса как на причину внедрения модели Gorilla Glass 7i. Компания признаёт необходимость более современного решения, которое подойдет производителям телефонов с ограниченным бюджетом, но при этом будет соответствовать тенденции высококачественных дисплеев в устройствах среднего класса.

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Согласно пресс-релизу Corning, новое стекло значительно повышает долговечность мобильных устройств. Лабораторные испытания внутри компании показывают, что Gorilla Glass 7i может помочь смартфонам выдержать падение с высоты до 1 метра на неровную твёрдую поверхность, например, асфальт, тогда как конкурирующие алюмосиликатные стекла обычно повреждаются при гораздо меньшей высоте падения (около 0,5 метра или меньше).

Помимо защиты от падений, Gorilla Glass 7i обладает вдвое большей устойчивостью к царапинам по сравнению с некоторыми другими литий-алюмосиликатными защитными стеклами, представленными на рынке. Использование новой разработки компании позволит производителям смартфонов среднего класса, предоставить пользователям надежную защиту без больших затрат.