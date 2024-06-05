Новое игровое портативное устройство MSI Claw 8 AI+ получит тему Fallout и будет работать на базе процессора серии Intel Lunar Lake.

На выставке Computex компания MSI объявила о сотрудничестве с игровым гигантом Bethesda для создания новой игровой консоли MSI Claw и представил новую MSI Claw 8 AI+, которая выполнена в стиле Fallout.

Дизайн этой консоли вдохновлен игровыми персонажами, Убежищами и Пип-боями, которые носят обитатели Убежища, а также роботами.

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Помимо внешнего вида, консоль также претерпела некоторые изменения на аппаратном уровне. Она по-прежнему имеет D-pad, кнопки XYAB, джойстики и триггеры с эффектом Холла, однако теперь игровое устройство оснащено более крупным 8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1080 пикселей и яркостью 500 нит. Панель обеспечивает полный охват цветовой гаммы sRGB.

Процессор Intel Meteor Lake Core Ultra 7 155H уступит место будущим процессором Intel Lunar Lake, а также, консоль получит более мощную систему охлаждения Cooler Boost Hyperflow в которой используются два вентилятора и две тепловые трубки. Портал Tom’s Hardware сообщил, что она будет иметь более крупную батарею емкостью 80 Втч, заменяющую гораздо менее ёмкий аккумулятор на 53 Втч в оригинале, и два порта Thunderbolt 4. MSI также выпустит текущую консоль в стиле Fallout 4.