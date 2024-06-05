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goldas
Xiaomi 14T и Xiaomi MIX Flip выйдут на глобальный рынок
Свидетельством данного факта является появление в базе данных IMEI глобальных номеров моделей.

 Xiaomi готовится выпустить смартфоны серии Xiaomi 14T и MIX Flip на мировом рынке. Xiaomi 14T и 14T Pro будут оснащены мощными процессорами MediaTek, а складное устройство MIX Flip будет работать на базе флагманской однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 3. Сегодня пользователь по имени Erencan Yilmaz в одной из социальных сетей сообщил, что Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro и MIX Flip зарегистрированы в базе данных IMEI.

 Появление смартфонов Xiaomi 14T и MIX Flip в базе данных GSMA IMEI указывает на то, что эти устройства будут представлены в самом ближайшем будущем. База данных IMEI включает три разных номера моделей: 2406APNFAG, 2407FPN8EG и 2405CPX3DG. Первый номер модели принадлежит модели Xiaomi 14T, второй номер относится к Xiaomi 14T Pro, а последний соответствует складному MIX Flip. Самое интересное, что все они относятся к глобальным версиям устройств. Таким образом, наличие этих номеров моделей официально подтверждает, что устройства будут продаваться на мировом рынке. Как сообщил Erencan Yilmaz, телефоны серии Xiaomi 14T и MIX Flip будут доступны для покупки пользователям по всему миру.

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  Технические характеристики серии Xiaomi 14T уже раскрыты. Топовая модель этой серии, Xiaomi 14T Pro, будет оснащена процессором MediaTek Dimensity 9300. Ожидается, что он станет гораздо более лучшим смартфоном, чем его китайский аналог в лице Redmi K70 Ultra. По сравнению с Redmi K70 Ultra новый Xiaomi 14T Pro будет оснащен улучшенным телеобъективом и поддержкой беспроводной зарядки.

 Доступная модель серии, Xiaomi 14T, была замечена в исходном коде Xiaomi HyperOS с кодовым названием «degas» и внутренним номером модели «N12A». Спецификации Xiaomi14T до конца не известны, но можно ожидать, что он будет оснащен мощным процессором MediaTek. По сути, Xiaomi 14T должен иметь функции, аналогичные функциям Xiaomi 14T Pro, но в несколько упрощенном виде.

 Что касается складного MIX Flip, то у него будет двойная камера на задней панели: основная камера на базе датчика Light Hunter 800 с разрешением 50 МП, вспомогательной камерой станет телеобъектив с датчиком OV60A с разрешением 60 Мп. Благодаря этому датчику MIX Flip будет иметь 2-кратное оптическое увеличение и возможность масштабирования намного лучше, чем у конкурентов.

 Что касается даты запуска устройств, ожидается, что серии Xiaomi 14T и MIX Flip будут представлены в период с августа по сентябрь, так как новая флагманская серия Xiaomi 15 будет анонсирована в октябре.

#смартфоны #xiaomi #смартфоны xiaomi #mix flip #xiaomi 14t #xiaomi 14t pro
Источник: gizmochina.com
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