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Microsoft и Hitachi совместно работают над созданием генеративного искусственного интеллекта
Это не первый случай успешного сотрудничества компаний, поэтому новый совместный проект определенно принесет свои плоды

 За последние два десятилетия Microsoft несколько раз объединялась с Hitachi. Последним совместным проектом компаний является платформа IoT Lumada. Цель этого решения — предоставить широкий спектр функций, которые используют ИИ для оптимизации сбора, анализа, управления и визуализации данных. На этой неделе два технологических гиганта объявили о новом трехлетнем стратегическом партнерстве, которое будет сосредоточено на создании инновационных отраслевых решений, обеспечивающих преобразующие результаты для бизнеса и общества стоимостью в миллиарды долларов.

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 Ожидается, что в 2024 финансовом году запланированный доход бизнеса Lumada, который затронет 270000 сотрудников Hitachi Group, упадет всего на 0,1 до порога в 19 миллиардов долларов. Продукты, которые Hitachi Group встроит в платформу Lumada включают Microsoft Cloud, Azure Open AI Service, Dynamics 365, Copilot для Microsoft 365 и GitHub Copilot. В период этого нового партнерства более 50000 специалистов GenAI пройдут обучение передовым навыкам искусственного интеллекта в Hitachi. Однако учебные материалы и методы также будут включать решения, предоставленные Microsoft.


 Решения Hitachi под брендом Lumada используются в секторах энергетики и мобильности, но они также затрагивают многие другие отрасли. По мнению Microsoft и Hitachi, предстоящие улучшения на базе искусственного интеллекта, как ожидается, окажут положительное влияние как на бизнес, так и на общество в целом. Ожидается, что это новое партнерство также приведет к совместным проектам, направленным на облачные услуги. В этой области Microsoft и Hitachi планируют повысить безопасность, одновременно снижая воздействие работающих центров обработки данных на окружающую среду.


#microsoft #искусственный интеллект #hitachi #искусственный интеллект и microsoft
Источник: notebookcheck.net
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