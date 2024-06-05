Это не первый случай успешного сотрудничества компаний, поэтому новый совместный проект определенно принесет свои плоды

За последние два десятилетия Microsoft несколько раз объединялась с Hitachi. Последним совместным проектом компаний является платформа IoT Lumada. Цель этого решения — предоставить широкий спектр функций, которые используют ИИ для оптимизации сбора, анализа, управления и визуализации данных. На этой неделе два технологических гиганта объявили о новом трехлетнем стратегическом партнерстве, которое будет сосредоточено на создании инновационных отраслевых решений, обеспечивающих преобразующие результаты для бизнеса и общества стоимостью в миллиарды долларов.

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Ожидается, что в 2024 финансовом году запланированный доход бизнеса Lumada, который затронет 270000 сотрудников Hitachi Group, упадет всего на 0,1 до порога в 19 миллиардов долларов. Продукты, которые Hitachi Group встроит в платформу Lumada включают Microsoft Cloud, Azure Open AI Service, Dynamics 365, Copilot для Microsoft 365 и GitHub Copilot. В период этого нового партнерства более 50000 специалистов GenAI пройдут обучение передовым навыкам искусственного интеллекта в Hitachi. Однако учебные материалы и методы также будут включать решения, предоставленные Microsoft.





Решения Hitachi под брендом Lumada используются в секторах энергетики и мобильности, но они также затрагивают многие другие отрасли. По мнению Microsoft и Hitachi, предстоящие улучшения на базе искусственного интеллекта, как ожидается, окажут положительное влияние как на бизнес, так и на общество в целом. Ожидается, что это новое партнерство также приведет к совместным проектам, направленным на облачные услуги. В этой области Microsoft и Hitachi планируют повысить безопасность, одновременно снижая воздействие работающих центров обработки данных на окружающую среду.



