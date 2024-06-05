Недавно обнаруженный трюк Windows 11 возвращает классический файловый менеджер из Windows 10 без каких-либо именений реестра

Несмотря на то, что Windows 11 является более новой операционной системой, количество её пользователей гораздо меньше, чем Windows 10. Для этого есть много причин, одной из которых является новый пользовательский интерфейс, особенно интерфейс Проводника. Конечно, это не значит, что нельзя внести изменения в новую операционную систему и получить доступ к классическому проводнику. Для этого пользователю нужно либо купить сторонний инструмент, либо внести изменения в реестр.

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Однако, как обнаружил пользователь Reddit под ником The_Blank_Spot, можно не вносить какие-либо настройки или покупать стороннее приложение, чтобы вернуть классический проводник в Windows 11. Вместо этого все, что нужно сделать, это перейти на панель управления, выбрать раздел «Система и безопасность» и нажать «Инструменты Windows».

По какой-то причине нажатие на «Инструменты Windows» включает классический проводник в Windows 11. Из этого окна пользователь может просматривать любые диски и папки, и интерфейс не изменится. Кроме того, можно зайти в панель управления и щелкнуть верхнюю стрелку в левой части панели поиска.

Переход к старому интерфейсу не вызывает нестабильности системы и не заменяет современный пользовательский интерфейс, входящий в состав операционной системы. Пользователь даже может держать два экземпляра открытыми одновременно. В этом случае этот метод позволяет не только получить доступ к классическому интерфейсу, но также использовать удаленную функцию из старого проводника Windows 10, а именно перетаскивание адресной строки. Microsoft удалила эту возможность из Windows 11 с обновлением 23H2.