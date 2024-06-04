Монитор предназначен для продажи в Европе и оценивается в 1399 евро.

Компания LG представила новый игровой OLED-монитор после серии моделей OLED-мониторов UltraGear в начале этого года. На этот раз компания выпустила монитор LG 32GS95UX-B, который она рекламирует как двухрежимный игровой OLED-монитор. Похоже, что UltraGear OLED 32GS95UX-B является моделью UltraGear OLED 32GS95UE под другим названием.

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Таким образом, UltraGear OLED 32GS95UX-B имеет размер 31,5 дюйма по диагонали и выводит изображение с разрешением 4K (3840 x 2160 пикселей) с частотой обновления 240 Гц по умолчанию. В качестве альтернативы он может переключиться на разрешение 1080p и частоту 480 Гц, сохраняя время отклика GtG 0,03 мс и охват цветового пространства DCI-P3 98,5%. Более того, пиковая яркость монитора составляет 275 нит при просмотре контента SDR, но 400 нит при включенном HDR-контенте и 1300 нит на 1-2% площади панели. LG включила в модель следующие порты:

1x 3.5 mm;

1x DisplayPort 1.4 (DSC);

2x HDMI 2.1 (48 Gbps);

2x USB 3.0 Type-A;

1x USB Type-B.

Насколько можно судить, компания предлагает UltraGear OLED 32GS95UX-B на некоторых европейских рынках и UltraGear OLED 32GS95UE на других. В частности, розничные продажи UltraGear OLED 32GS95UX-B существуют в Германии, Польше и Нидерландах, а также в Швейцарии и некоторых других странах. Однако на данный момент этот монитор можно заказать только напрямую у LG в Германии, где он продается за 1399 евро.