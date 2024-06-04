Смартфон Xiaomi 14 Civi выходит в продажу за пределами Китая, а его характеристики официально подтверждены на микросайте Flipkart.

Xiaomi готовится выпустить смартфон Xiaomi 14 Civi на территории Индии 12 июня. После недавней утечки информации о розничной упаковке устройства бренд подтвердил ряд спецификаций на микросайте Flipkart 14 Civi.

реклама

Согласно информации на микросайте, смартфон оснащен основной камерой разрешением 50 Мп с объективом Summilux от Leica. Основная камера соседствует с портретным телеобъективом на 50 МП с 2-кратным увеличением, а также со сверхширокоугольным объективом разрешением 12 МП с углом обзора 120 градусов.

На передней панели находится двойная селфи-камера разрешением 32 МП + 32 МП, способная записывать видео в формате 4K. Телефон будет иметь тонкий металлический корпус толщиной 7,4 мм с отделкой из натуральной кожи премиум-класса на задней панели. Подтверждено, что дисплей имеет закругление с четырех сторон, разрешение 1,5K, частоту обновления 120 Гц и защитное стекло Corning Gorilla Glass Victus 2. Экран будет отображать более 68 миллиардов цветов, поддерживать технологию Dolby Vision, а также HDR10+. Что касается звука, он новинка оснащена стереодинамиками с настройками Dolby Atmos.

Подтверждено, что работать смартфон будет на базе чипсета Snapdragon 8s Gen 3, а программной оболочкой станет HyperOS на базе ОС Android 14. За автономность устройства будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 4700 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Также микросайт подтверждает три варианта цвета: Crusie Blue, Matcha Green и Shadow Black. Подробности о ценах смартфона могут появиться в ближайшие дни.



