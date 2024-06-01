Новинки стали первыми ускорителями на базе AMD с разъемом питания 12V-2×6.

Всего за несколько дней до старта мероприятия Computex компания ASRock представила свои первые видеокарты Radeon RX 7900 WS. Эти карты в первую очередь предназначены не для геймеров, а скорее для систем с несколькими графическими процессорами, используемых для обучения искусственному интеллекту и профессионалов. Новые платы серии Radeon RX 7900 WS от ASRock также являются первыми в отрасли видеокартами Radeon RX 7900 с нагнетательным кулером и разъемом питания 12V-2×6.

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Видеокарты ASRock Radeon RX 7900 XT WS 20 ГБ и Radeon RX 7900 XTX WS 24 ГБ оснащены специально разработанными системами охлаждения с испарительной камерой и одним нагнетательным вентилятором. Несмотря на то, что такие кулеры имеют толщину в два слота, они обеспечивают максимальную эффективность при высоких нагрузках и хорошую надежность, но за счет увеличенного шума, производимого вентилятором. Платы также оснащены разъемом питания 12V-2x6, что является новшеством для современных карт Radeon.

Компания ASRock заявляет, что ее видеокарты серии Radeon RX 7900 WS предназначены для сред с несколькими графическими процессорами, поэтому они и получили двухслотовый кулер и разъем питания 12V-2×6, чтобы упростить установку на серверы для предотвращения беспорядка в кабелях. Хотя разъем питания 12V-2x6 может быть излишним для Radeon RX 7900 с точки зрения подачи питания, поскольку графические процессоры Navi 31 потребляют значительно меньше, чем GB102 от Nvidia, один кабель питания определенно лучше, чем два.

Учитывая позиционирование видеокарт ASRock Radeon RX 7900 XT WS 20 ГБ и Radeon RX 7900 XTX WS 24 ГБ, не стоит ожидать появления ускорителей с заводским разгоном. Стоит отметить, что использование двухслотовой системы охлаждения на Radeon RX 7900 XTX мощностью 350 Вт может быть рискованным выбором. Даже плата для рабочих станции AMD Radeon Pro W7900 48 ГБ имеет трехслотовый кулер и два восьмиконтактных разъема питания.

Конечно, компания ASRock могла бы увеличить скорость вращения вентилятора и, следовательно, уровень шума, но в средах с несколькими графическими процессорами, на которые ориентирован данный ускоритель, уровень шума вряд ли является главной проблемой.