Данный факт в очередной раз свидетельствует, что платформа AM4 отказывается уходить на покой.

Тот факт, что в серии процессоров Ryzen 5000 появятся модели Ryzen 5000XT, на самом деле не является сюрпризом. Сама AMD подтвердила такие планы в марте во время специального мероприятия в Китае. На представленном слайде упоминается только серия Ryzen 5000XT, без указания того, какие модели будут выпущены. Но сегодня AMD раскрыла свои планы средствам массовой информации во время брифинга перед мероприятием Computex 2024. Один из участников слил информацию с презентации, подтвердив наличие двух новых моделей:

• Ryzen 9 5900XT: 16 ядер до 4,8 ГГц,

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• Ryzen 7 5700XT: 8 ядер до 4,8 ГГц.

Оба процессора имеют мощность 105 Вт и оба основаны на пока ещё предыдущей архитектуре Zen3, предположительно на кристалле Vermeer.

Несмотря на то, что можно предположить из названия Ryzen 9 5900XT наличие 12 ядер, новинка будет в данном отношении более мощной и получит 16 ядер. Тактовая частота в режиме ускорения на 100 МГц ниже, чем у Ryzen 9 5950X, но оба процессора имеют одинаковый TDP. Что касается модели Ryzen 7 5700XT, то она имеет самую высокую тактовую частоту среди всех 8-ядерных процессоров на платформе AM4, достигая 4,8 ГГц.

AMD также раскрыла цены на эти процессоры: Ryzen 9 5900XT будет доступен за 359 долларов, а Ryzen 7 5700XT оценивается компанией в 249 долларов. Сообщается, что оба процессора будут выпущены в июле, а это означает, что к моменту их запуска платформа AM4 получит очередное обновление спустя почти 7 с половиной лет после выпуска линейки Ryzen.