Мини-светодиодный игровой монитор Xiaomi G Pro 27i выходит на глобальный рынок.

Несколько месяцев назад компания Xiaomi выпустила монитор Redmi Display G Pro 27 на внутреннем рынке Китая по цене 1999 юаней (около 276 долларов). Что делает монитор особенным, так это оснащение его мини-светодиодной панелью с 1152 зонами локального затемнения. Монитор теперь получил другое название для выхода на мировой рынок и указан на глобальном веб-сайте Xiaomi, как Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i.

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Игровой монитор Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i оснащен 27-дюймовой панелью Fast IPS 2K от BOE. Он имеет частоту обновления 180 Гц и время отклика GTG 1 мс с включенной функцией Overdrive, что помогает уменьшить размытость и раздвоение изображения при движении, делая монитор подходящим для киберспортивных игр.

Как было сказано выше, в мониторе используется технология MiniLED с 1152 управляемыми зонами, обеспечивающая хорошую контрастность и яркость до 1000 нит. В результате получается глубокий черный цвет. Новая для глобального рынка модель поддерживает HDR1000 и технологию FreeSync, предотвращающую разрывы экрана и обеспечивающую более плавный игровой процесс.

Что касается цветопередачи, то в мониторе используется технология квантовых точек QD, охватывающая 100% sRGB, 99% DCI-P3 и 97% Adobe RGB. Он поддерживает глубину цвета 10 бит и точность цветопередачи ΔE<2, поднимая данный параметр до профессионального уровня. Монитор также сертифицирован TÜV на низкий уровень синего света, что помогает снизить нагрузку на глаза во время длительных игровых сессий.

Для подключения монитор оснащен двумя портами DisplayPort1.4 и HDMI 2.0, аудиовыходом и джойстиком для удобной навигации по экранному меню. Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i разработан для обеспечения комфорта благодаря регулируемой подставке и совместимости с креплением VESA, весит 6,8 кг и включает блок питания мощностью 65 Вт.

Подробности о ценах и доступности в настоящее время остаются неизвестными, однако, поскольку бренд уже разместил монитор на своем глобальном веб-сайте, можно ожидать, что более подробная информация появится в самое ближайшее время.