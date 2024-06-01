Очередная утечка показывает новую конфигурацию памяти будущего флагмана, а также сообщает, что кристалл видеокарты будет иметь монолитный дизайн.

Характеристики потребительских видеокарт Nvidia следующего поколения изменялись в течение нескольких месяцев, но точные данные могут уточняться по мере приближения их презентации и выпуска. В последних сообщениях внесены небольшие изменения в ожидаемую конфигурацию памяти и ее объем.

Известный инсайдер @kopite7kimi сообщает, что Nvidia закончила подготовку к производству графических процессоров GB202 и GB203, которые, как ожидается, будут использоваться в будущих видеокартах GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Также по данным инсайдера флагманский ускоритель RTX 5090 может быть не таким большим, как ожидалось ранее, и может использовать необычную конфигурацию видеопамяти.

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Модель RTX 4090 известна не только как самая быстрая потребительская графическая карта, но и её размер огромен благодаря трехслотовой системе охлаждения, используемой в версии Founders Edition от Nvidia. По словам @kopite7kimi, его преемник вернется к более привычному двухслотовому дизайну с двумя вентиляторами.

Аргументация Nvidia по данному вопросу остается неясной, но это решение может указывать на значительный сдвиг в отношении мощности RTX 5090. Текущий флагман компании RTX 4090 — это ускоритель мощностью 450 Вт, и старые утечки позволяют предположить, что Nvidia ранее тестировала версию, которая могла бы потреблять до 600 Вт.

Между тем, Panzerlied известный по форуму Chiphell утверждает, что GPU GB202 получит поддержку до 16 модулей памяти и 448-битный интерфейс. Эта информация противоречит предыдущим сообщениям, указывающим на 512-битную шину.

Если RTX 5090 оснащена 28 ГБ видеопамяти GDDR7 со скоростью 28 Гбит/с, как уже давно предполагают слухи, то она может использовать только 14 модулей памяти, а 448-битная шина теоретически обеспечит флагманскому графическому процессору пропускную способность памяти около 1,5 ТБ/с, что на 50 процентов больше, чем у RTX 4090. Хотя ожидается, что RTX 5080 и RTX 5070 также будут включать в себя оперативную память GDDR7, они, скорее всего, будут иметь только 256-битную и 192-битные интерфейсы соответственно.

На фоне недавних сообщений @kopite7kimi также подтвердил предыдущую информацию о том, что карты RTX 5000 под кодовым названием Blackwell будут иметь монолитную конструкцию. AMD постепенно переходит к чиплетам со своими центральными и графическими процессорами, но Nvidia использовала этот форм-фактор только своих корпоративных графических процессорах для работы с искусственным интеллектом.

Также согласно имеющимся слухам, Nvidia планирует выпуск RTX 5090 и RTX 5080 в конце 2024 года. Конкуренцию новинкам Nvidia должны будут составить видеокарты AMD на архитектуре RDNA 4 и Intel Arc Battlemage.