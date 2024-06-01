Пока стало известно о четырёх моделя с флагманским Ryzen 9 9950X во главе

Ожидается, что грядущие процессоры AMD серии Ryzen 9000, включающие ядра на архитектуре Zen5, будут официально представлена на мероприятии Computex 2024 уже через несколько дней. Сегодня в сети появился слайд, предназначенный для средств массовой информации, на котором, как и ожидалось, указаны перечислены четыре конкретные модели, имеющие в основе чиcло 9000.

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Флагманская модель получила название Ryzen 9 9950X и может похвастаться 16 физическими ядрами и 32 потоками с максимальной тактовой частотой 5,7 ГГц. Кроме того, это единственная модель с TDP 170 Вт и единственный процессор 80 МБ кэш-памяти. Следующая по рангу модель Ryzen 9 9900X получит в свое распоряжение 12 ядер и 24 потоков с максимальной частотой 5,6 ГГц. Этот процессор будет иметь мощность 120 Вт и кэш-память объемом 76 МБ. Обе модели линейки Ryzen 9 аналогичны по конфигурации ядер и тактовой частоте своим предшественникам на архитектуре Zen4, однако, TDP Ryzen 9 9900X будет на 50 Вт ниже, чем у Ryzen 9 7900X.

Чип Ryzen 7 9700X получит 8 ядер и 16 потоков с тактовой частотой до 5,5 ГГц. Этот процессор имеет мощность 65 Вт и 40 МБ кэш-памяти. Младшая из представленных на слайде моделей под названием Ryzen 5 9600X имеет конфигурацию из шести ядер с тактовой частотой в разгоне до 5,4 ГГц, а также TDP 65 Вт. Таким образом две последние модели работают на максимальной тактовой частоте в режиме ускорения на 100 МГц выше при более низком TDP 65 Вт против 105 Вт у предшественников. Как видно архитектура Zen5 не приносит серьезных изменений частот, но компания AMD внесла существенные коррективы в плане снижения TDP.

Источники, близкие к прошедшему брифингу для СМИ заявили о подлинности слайда, а также то, что AMD выпустит новые модели для платформы AM4: Ryzen 7 5700XT и Ryzen 9 5900XT. Можно ожидать, что эти процессоры получат более высокие тактовые частоты. Также сообщается, что все показанные новинки станут доступны для покупки уже в июле.