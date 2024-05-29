Косвенное подтверждение этому появилось благодаря базе данных Geekbench с результатом тестирования смартфона

Смартфон Motorola Razr 50 был включен в список Geekbench всего через несколько дней после его появления на сайте TENAA в Китае. Эван Бласс уже показал, как выглядит преемник Razr 40, на десятках официальных изображений. Тем временем на TENAA появились практические фотографии того же устройства.

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Что касается Geekbench, то платформа для сравнительного анализа сообщает, что Razr 50 оснащен набором микросхем, который предположительно представляет собой MediaTek Dimensity 7300X. Хотя Geekbench не называет чипсет по его маркетинговому названию, он показывает, что однокристальная система имеет восемь ядер ЦП, разделенных на равные кластеры с тактовой частотой 2 ГГц и 2,5 ГГц. К сожалению, другие подробности о Dimensity 7300X пока остаются неизвестными.

Кроме того, по данным Geekbench, устройство набрало 1033 балла в одноядерных и 2751 балл в многоядерных тестах Geekbench 6.3. Согласно имеющейся базе данных, одноядерный рейтинг чипсета ставит его в один ряд с Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, Samsung Exynos 1380 и MediaTek Dimensity 8050. Хотя эти наборы микросхем имеют более высокие показатели в одном и том же многоядерном тесте, результат более 2700 соответствует показателям Snapdragon 6 Gen 1. Более того, Geekbench сообщает, что грядущая раскладушка Razr 50 также оснащена 8 ГБ оперативной памяти, вероятно, это относится к базовой конфигурации, о которой ходят слухи и оценивающейся в 699 долларов. В настоящее время неизвестно, когда Motorola представит Razr 50 и на каких рынках он будет продаваться.