Будущему флагману также приписывают техкомпонентную печатную плату и два вентилятора в системе охлаждения

На прошлой неделе стало известно, что печатная плата видеокарты NVIDIA RTX 5090 будет более сложной, чем у флагмана текущей серия RTX 40. Вместо одной платы видеокарты RTX 50 будут использовать конструкцию из трёх соединенных между собой плат. Однако такой дизайн будет использоваться только эталонными моделями Nvidia линейки Founders Edition от NVIDIA и не может применяться в кастомных графических картах сторонних производителей.

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Неизвестно почему NVIDIA решила пойти на такой интересный шаг, но, вероятно, на это были веские причины выбрать такую сложную конструкцию для RTX 5090. Прототипы графического процессора GB202 Blackwell, по-видимому, разработанного для будущего флагмана RTX 5090, предполагают, что он будет занимать на материнской плате два слота. Это значительное улучшение в плане сокращения объема ускорителей по сравнению с просто огромными системами охлаждения RTX 4090 Founders Edition или кастомными картами от партнеров Nvidia 4090, занимающими в системном блоке от 3 до 4 слотов. Kopite также сказал, что, несмотря на более тонкий дизайн системы охлаждения, модели Founders Edition по-прежнему будут включать только два вентилятора.

Что касается технических характеристик будущего флагмана Nvidia, то они остаются загадкой, и на данный момент существуют лишь различные предположения, которые приписывают RTX 5090 графический процессор GB202, включающий до 192 потоковых мультипроцессоров. Однако, как и в случае с текущей RTX 4090, будущая RTX 5090, вероятно, получит немного урезанную версию чипа, хотя точное количество ядер CUDA остается неизвестным.

Наиболее точной информацией является то, что видеокарта RTX 5090 получит 512-битный интерфейс памяти. Что касается объема локальной памяти, то он будет зависеть от выбранных компанией Nvidia чипов емкостью либо 2 ГБ, либо 3 ГБ. Таким образом новинка может получить как 32, так и 24 ГБ памяти. Согласно имеющейся информации на печатной плате будут распаяны 16 модулей стандарта GDDR7.

Если говорить о времени появления карты в продаже, то это событие состоится в конце года, а значит анонс состоится ближе к осени. Некоторые ожидают услышать что-нибудь о новом поколении видеокарт Nvidia на выставке Computex, однако, это маловероятно.