Сегодня компания ASUS представила NUC 14 Performance, который, как следует из названия, ориентирован на высокую производительность. По сути, это близнец системы ROG NUC, но без яркого дизайна ROG и с более широким набором аппаратных опций. NUC 14 Performance высшего класса сочетает в себе процессор Intel Core Ultra 9 185H линейки Meteor Lake и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070 для настольных ПК. Кроме того, доступны другие варианты процессора и графики, включая Core Ultra 7 155H и графическую карту RTX 4060 для настольных ПК. Данная система не может обойтись без дискретного графического процессора, и тем кому не нужна видеокарта, следует обратить внимание на систему NUC 14 Pro+, которая оснащена только процессором Core Ultra 185H и встроенной графикой Arc.
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Размеры ASUS NUC 14 Performance составляют 270 x 180 x 50 мм (ШxГxВ), а масса составляет всего 800 г. Предполагается, что пользователь сможет добавить свою собственную память и хранилище. NUC оснащен двумя слотами DDR5 SO-DIMM, поддерживающими до 64 ГБ памяти стандарта DDR5 и слот M.2-2280 с интерфейсом PCIe Gen 4 x4. Сетевые возможности подключения включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и проводную сеть 2,5 GbE. Основным высокоскоростным соединением системы является Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), который дублирует USB4 40 Гбит/с и портом USB-C, также поддерживающим сквозную передачу DisplayPort 1.4 от дискретного графического процессора. Также компьютер включает два порта USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с, порты USB 2.0 для устройств ввода, дополнительные порты DP 1.4 от графического процессора и HDMI 2.1. NUC 14 Performance комплектуется блоком питания мощностью 330 Вт. Компания не раскрыла цены, но ожидается, что она будет высокой в диапазоне от 2200 до 2500 долларов.