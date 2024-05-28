Система также включает видеокарту RTX 4070 и опционально может включать более доступный процессор Core Ultra 7 155H и графическую карту RTX 4060

Сегодня компания ASUS представила NUC 14 Performance, который, как следует из названия, ориентирован на высокую производительность. По сути, это близнец системы ROG NUC, но без яркого дизайна ROG и с более широким набором аппаратных опций. NUC 14 Performance высшего класса сочетает в себе процессор Intel Core Ultra 9 185H линейки Meteor Lake и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070 для настольных ПК. Кроме того, доступны другие варианты процессора и графики, включая Core Ultra 7 155H и графическую карту RTX 4060 для настольных ПК. Данная система не может обойтись без дискретного графического процессора, и тем кому не нужна видеокарта, следует обратить внимание на систему NUC 14 Pro+, которая оснащена только процессором Core Ultra 185H и встроенной графикой Arc.

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Размеры ASUS NUC 14 Performance составляют 270 x 180 x 50 мм (ШxГxВ), а масса составляет всего 800 г. Предполагается, что пользователь сможет добавить свою собственную память и хранилище. NUC оснащен двумя слотами DDR5 SO-DIMM, поддерживающими до 64 ГБ памяти стандарта DDR5 и слот M.2-2280 с интерфейсом PCIe Gen 4 x4. Сетевые возможности подключения включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и проводную сеть 2,5 GbE. Основным высокоскоростным соединением системы является Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), который дублирует USB4 40 Гбит/с и портом USB-C, также поддерживающим сквозную передачу DisplayPort 1.4 от дискретного графического процессора. Также компьютер включает два порта USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с, порты USB 2.0 для устройств ввода, дополнительные порты DP 1.4 от графического процессора и HDMI 2.1. NUC 14 Performance комплектуется блоком питания мощностью 330 Вт. Компания не раскрыла цены, но ожидается, что она будет высокой в диапазоне от 2200 до 2500 долларов.







