Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
ASUS представила NUC 14 Performance на базе процессора Core Ultra 9 185H
Система также включает видеокарту RTX 4070 и опционально может включать более доступный процессор Core Ultra 7 155H и графическую карту RTX 4060

 Сегодня компания ASUS представила NUC 14 Performance, который, как следует из названия, ориентирован на высокую производительность. По сути, это близнец системы ROG NUC, но без яркого дизайна ROG и с более широким набором аппаратных опций. NUC 14 Performance высшего класса сочетает в себе процессор Intel Core Ultra 9 185H линейки Meteor Lake и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 4070 для настольных ПК. Кроме того, доступны другие варианты процессора и графики, включая Core Ultra 7 155H и графическую карту RTX 4060 для настольных ПК. Данная система не может обойтись без дискретного графического процессора, и тем кому не нужна видеокарта, следует обратить внимание на систему NUC 14 Pro+, которая оснащена только процессором Core Ultra 185H и встроенной графикой Arc.

реклама

 Размеры ASUS NUC 14 Performance составляют 270 x 180 x 50 мм (ШxГxВ), а масса составляет всего 800 г. Предполагается, что пользователь сможет добавить свою собственную память и хранилище. NUC оснащен двумя слотами DDR5 SO-DIMM, поддерживающими до 64 ГБ памяти стандарта DDR5 и слот M.2-2280 с интерфейсом PCIe Gen 4 x4. Сетевые возможности подключения включают Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 и проводную сеть 2,5 GbE. Основным высокоскоростным соединением системы является Thunderbolt 4 (40 Гбит/с), который дублирует USB4 40 Гбит/с и портом USB-C, также поддерживающим сквозную передачу DisplayPort 1.4 от дискретного графического процессора. Также компьютер включает два порта USB 3.2 Gen 2 со скоростью 10 Гбит/с, порты USB 2.0 для устройств ввода, дополнительные порты DP 1.4 от графического процессора и HDMI 2.1. NUC 14 Performance комплектуется блоком питания мощностью 330 Вт. Компания не раскрыла цены, но ожидается, что она будет высокой в диапазоне от 2200 до 2500 долларов.



#asus #rtx 4070 #core ultra 7 155h #core ultra 9 185h #asus nuc #nuc 14
Источник: techpowerup.com
+
Написать комментарий (0)
ASUS представляет NUC 14 Performance — аналог игрового ROG NUC для бизнес класса
ASUS выпускает NUC 14 Perfomance для бизнес сегмента
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

TechRadar: Samsung Galaxy S24 Ultra назван лучшим камерофоном на май 2024 года
13
Космический самолет Китая вывел на орбиту неизвестный объект
+
В России разработали двигатель для БПЛА, который на 30 % дешевле аналогов
4
Юань вытесняет доллар в мировой торговле
15
Магнитные накопители возвращаются и уже начали теснить HDD на рынке облачных услуг и хранения данных
8
Unreal Engine 5.3 поднимет графику Avowed на новый уровень
+
Ryzen 5 7600 и Radeon RX 7700 XT признаны идеальной связкой для игр в 2K
7
Новейший американский стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider появился на новых фотографиях
+
ТПП Германии: Экономика страны находится в стагнации, которая продлится еще год
+
Макрон призвал «до конца» помогать Украине
3
Компания iFixit заявила, что она прекращает сотрудничество с Samsung
2
Patterns: Искусственный интеллект переходит от простых ошибок к "осознанному" обману и манипуляциям
+
У покупателей базовой версии электромобиля Xiaomi SU7 отныне не будет выбора по марке производителя тяговой батареи
+
Заказчики бегут от китайских производителей чипов к UMC из-за роста пошлин в США
+
РЖД, КАМАЗ и другие отраслевые гиганты не отказались от SAP из-за отсутствия достойной отечественной альтернативы
1
EnerVenue разрабатывает усовершенствованные никель-водородные батареи со сроком службы 30 000 циклов
1
Воздушная группировка РФ вернулась в Беларусь с ударными и десантными версиями вертолётов
+
Очередной инцидент с Tesla, чуть не столкнувшейся с поездом, вызывает опасения по поводу автопилота
2
Кая Каллас: Отправка эстонских солдат на Украину не втянет НАТО в конфликт
1
Microsoft выпустила «лёгкую» версию Windows 11, но не рекомендует использовать её для запуска игр
2

Популярные статьи

Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
14
Собираем мощный игровой ПК для запуска Ghost Of Tsushima и эксклюзивов с PlayStation 5 за 100 000р
29
Мое мнение об Xperia 5 V (Eurogamer)
6
Разбираемся, насколько облегчит ваш кошелек мощный игровой компьютер с видеокартой Nvidia
49
Итоги гоночного уик-энда 25-26 мая
+
Мое мнение об Google Pixel 8a (Digitaltrends)
6
7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать
4
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
26
Как коммунистическая идеология мешает Китаю стать первой экономикой мира, обойдя США
39
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
3

Сейчас обсуждают

Вячеслав Безруков
15:49
Опять какой то оверпрайс.
Новая GeForce RTX 4070 vs б.у. Radeon RX 6800 XT vs – почему вам не нужна старая видеокарта AMD
Yurexxx
15:48
А чё - в смысле?! Какая ещё реклама в ютюбе? ж))
Те, кто использует блокировщики рекламы на YouTube, больше не смогут смотреть видео вообще
андреи сергачев
15:44
Может он брат чумбы?один докопался до несчастного линукса, второй до коробки.
Microsoft готовится к закрытию консольного подразделения Xbox
Bratken
15:42
Ну, будем надеяться, что когда-нибудь винда и линукса смогут на полную такие скорости использовать, что загрузка системы займет 1 секунду + прочие полёты. А так да, операционка становится узким местом...
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 5.0 NVMe M.2 MSI Spatium M580 Frozr объемом 2 ТБ
El Grechko
15:33
Речь о фуллхд. Там в принципе она в процессор упирается.
RTX 4070 Super оказалась самой лучшей видеокартой Nvidia по соотношению цена за FPS в FullHD
Тарас Заболотский
15:32
Конечно, конечно, после хорошей грозы прошлогодней провайдеры заменичи половину оборудования на точках, перетянули много километров кабелей.. конечно, ИИ будет способен на это, ИИ не страшны катаклизм...
Илон Маск предсказывает, что искусственный интеллект отберёт у людей все рабочие места
El Grechko
15:26
Всё понятно, когда дело касается не фейкового скриншота, а ответить за базар так тут же красножопый слился. Давай ещё раз. Что ты хочешь? Нереалистичные идеальные тени в зеркалах + кубмапы на сложных ...
Тестирование RX 7900 XTX в новых играх
Павел-Петрович Яичница
15:22
3700х - неудачный камень и 1600 не давал 60фпс) дальше можно не читать....
Итог четырех лет апгрейдов моего игрового ПК или почему компьютер надо покупать целиком и сразу
Александр
15:22
Теперь можно вспоминать: Доблестная, честная и сердцу дорогая Госавтоинспекция, ты нам как мать родная! (Сектор Газа - ГАИ)
ГИБДД в России вернули наименование «Госавтоинспекция»
Асмо
15:21
Знаем мы этот рост в китае, он у нас на прилавках лежит.)
Apple сообщила о росте продаж смартфонов в Китае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем