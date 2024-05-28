Первым его получат жители Индии под названием Xiaomi 14 Civi

Xiaomi недавно анонсировала запуск смартфона Civi 4 Pro в Индии рекламой в стиле Apple. Теперь компания официально объявила, когда телефон выйдет за пределы китайского рынка. Новый доступный флагман будет запущен в Индии 12 июня, но о выходе его на другие рынки компания не сообщает.

Интересно, что с этим запуском Civi 4 Pro также сменит название. Смартфон будет переименован в Xiaomi 14 Civi, но никаких изменений во внутреннем устройстве телефона вряд ли произойдет. Телефон был выпущен в качестве первого устройства на Android с недавно выпущенным чипсетом Snapdragon 8s Gen 3.

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Qualcomm выпустила эту однокристальную систему для использования в доступных флагманах, таких как Civi 4 Pro. Хотя он не обеспечивает такую высокую производительность, как Snapdragon 8 Gen 3, но максимально близок к флагману. Компания рекламирует Xiaomi 14 Civi слоганом «Cinematic Vision». В основном это связано с тройной камерой на задней панели, оснащенной объективами Leica.

Модуль камер включает в себя основной датчик на 50 МП в сочетании с телеобъективом на 50 МП и сверхширокоугольный объектив на 12 МП. На передней панели Civi 4 Pro находится двойной модуль на 32 МП, один из которых является сверхширокоугольным. На передней панели также расположен 6,55-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц, с поддержкой Dolby Vision и HDR10+, а для защиты установлено стекло Gorilla Glass Victus 2.

Информации о цене Xiaomi 14 Civi пока нет. Китайский Civi 4 Pro был выпущен по стартовой цене 2999 юаней, что составляет около 414 долларов, но цена в Индии определенно будет выше.