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Выход мобильных процессоров AMD Ryzen AI 300 состоится в августе
Источником информации стала компания AOOSTAR известная своими мини-ПК.

 Вокруг грядущей линейки процессоров AMD Strix Point ходит немало слухов. Последняя информация поступила от компании AOOSTAR, которая известна своей обширной линейкой мини компьютеров. На вопрос в канале Discord компании о том, когда она выпустит мини-ПК с процессорами Ryzen следующего поколения, представитель намекнул, что новая линейка AMD будет запущена в августе, а новые мини-компьютеры на их базе, должны появятся на рынках примерно в октябре.

 Представитель AOOSTAR конкретно не сказал, что это ожидаемый график появления мобильных процессоров Ryzen следующего поколения. Но учитывая, что компания продает мини-ПК, можно с уверенностью предположить, что AOOSTAR имеет в виду мобильную линейку AMD Strix Point. Ожидается, что эти новые процессоры будут иметь обновленную архитектуру Zen 5.

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 Недавняя утечка информации об AMD Strix Point предполагает, что новая линейка будет выпущена под названием Ryzen AI 300. Также утечка намекнула, что топовый процессор будет называться Ryzen AI HX 370. Причина, по которой AMD использует число 300, заключается в том, что процессоры будут поставляться с третьим поколением NPU.

 Конечно, названия новых мобильных процессоров Ryzen не будут окончательно определены до тех пор, пока AMD официально не анонсирует линейку. Хорошая новость заключается в том, что нам, возможно, не придется долго ждать, поскольку ожидается, что компания выступит со специальным докладом на выставке Computex 2024, начало которой запланировано на следующей неделе.

#amd #процессоры #ryzen #процессоры amd #aoostar #ryzen ai #ryzen ai 300 #ryzen ai hx 370
Источник: notebookcheck.net
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