На данный момент нет информации об изменениях в консоли Legion Go Lite по сравнению с оригинальной моделью, но есть некоторые вполне разумные предположения.

Asus практически готова представить на выставке Computex 2024 свой новейший игровой портативный компьютер ROG Ally X. Хотя это скорее обновление, чем настоящий преемник, компания внедрит большое количество улучшений, включающих в себя больший объем оперативной памяти, большую батарею и лучшую систему охлаждения.

Но похоже, что Asus не единственная компания, готовящая к выпуску новый игровой портативный компьютер. По данным источников, на которые ссылается Windows Central, Lenovo Legion Go Lite уже находится на пути к покупателям. Как и ROG Ally X, это будет переработанная версия существующей модели.

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Никаких конкретных подробностей о грядущем игровом портативном компьютере пока нет, но говорят, что он будет оснащен тем же процессором AMD Ryzen Z1. Тем не менее ожидается, что Legion Go Lite принесет несколько усовершенствований по сравнению с не-Lite версией, но нет точных данных, какими именно эти усовершенствования могут быть.

Учитывая название Lite, можно ожидать, что консоль будет легче и меньше, чем Lenovo Legion Go. Обычный вариант весит на 200 граммов больше, чем Asus ROG Ally. Конечно, дополнительный вес и размер имеют объяснение, так как игровое устройство оснащено большим экраном и подставкой.

Кроме того, название Lite может означать более доступную цену. Текущая цена Legion Go начинается с 699,99 долларов за вариант 16 ГБ и 512 ГБ, что немного выше, чем у Asus ROG Ally с процессором Ryzen Z1. Таким образом, вполне вероятно, что новая модель получит младший чипсет линейки Ryzen Z1.