Новая утечка сообщает, что разрешение обновленных камер будет повышено до 50 мегапикселей

В течение последнего месяца в сети появилось множество слухов о модуле камеры флагманского Galaxy S25 Ultra от Samsung. Несколько информаторов заявили, что модуль с тремя камерами заменит нынешний модуль с четырьмя камерами, но такая информация была встречена возражениями со стороны других инсайдеров, в том числе Ice Universe, который поделился некоторыми интересными новыми подробностями.

В сообщении на Weibo Ice Universe утверждает, что и сверхширокоугольная камера, и телеобъектив с 3-кратным увеличением наконец-то будут обновлены сенсором разрешением 50 МП. В сверхширокоугольном объективе в настоящее время используется сенсор на 12 МП, а в телеобъективе — на 10 МП. Обе камеры остались неизменными со времен Galaxy S21 Ultra, и пользователи считают, что относительно устаревшие датчики являются явным диссонансом в текущем флагмане компании Samsung Galaxy S24 Ultra.

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Стоит добавить, что, поскольку обе эти камеры одинаковы на других представителях серии, включая Galaxy S24 и Galaxy S24+, можно с уверенностью сказать, что любое обновление будет касаться всей будущей линейки Galaxy S25.

Между тем, ожидается, что основная камера и 5-кратный телеобъектив останутся с текущими датчиками на 200 МП и 50 МП соответственно. Поскольку у двух других моделей также увеличивается разрешение, методы объединения пикселей должны позволить S25 Ultra стабильно достигать лучших характеристик при слабом освещении во всем диапазоне фокусных расстояний.

Масштабирование между фиксированными фокусными расстояниями всегда неудобно, поскольку телефон по сути маскирует цифровой зум под оптический зум. Это положение должно быть улучшено за счет сенсора с более высоким разрешением, как и потенциально качество макросъемки.

Если указанные изменения окажутся правдой, то поклонники Samsung будут очень рады такому шагу и без раздумия приобретут себе будущий флагман компании.