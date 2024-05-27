Новый 5G-смартфон среднего класса получит 5-летний период обновлений и мощный аккумулятор

Samsung выпустила Galaxy M35 5G менее чем через год после анонса своего предшественника. Компания оснастила новое устройство чипсетом Exynos 1380, который дополняется 6,6-дюймовым дисплеем. Таким образом Galaxy M35 5G повторяет в этом отношении Galaxy A35 5G.

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Дисплей Super AMOLED в составе Galaxy M35 5G имеет разрешение 2340 x 1080 пикселей, яркость 1000 нит и частоту обновления 120 Гц. Кроме того, Samsung оснастила смартфон аккумуляторной батареей емкостью 6000 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт через разъем USB Type-C, но лишена поддержки беспроводной зарядки. Также телефон предлагает возможность использования двух SIM-карт, но при необходимости один из двух слотов для SIM-карт можно использовать для расширения системы хранения картой MicroSD.

Новый Galaxy M35 5G получил модуль из трёх задних камер, включающих основной датчик разрешением 50 МП с диафрагмой f/1,8 и поддержкой видео в формате 4K/30 FPS, сверхширокоугольный датчик на 8 МП и дополнительный датчик на 2 МП. В качестве фронтальной камеры используется датчик разрешением 13 МП с диафрагмой f/2.2. Как и другие недавние смартфоны Galaxy среднего класса, Galaxy M35 5G должен получить четыре основных обновления системы Android начиная с Android 14, а также пятый год получения обновлений безопасности Android. В настоящее время Galaxy M35 5G выпущен только в Бразилии и доступен в варианте с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти по цене 2699 бразильских реалов (около 522 доллара).