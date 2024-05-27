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Умные фритюрницы Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L и Smart Air Fryer 4.5L выйдут на глобальный рынок
Обе модели предлагают всевозможные варианты приготовления пищи и могут управляться через приложение

 Xiaomi уже предлагает ряд умных аэрофритюрниц, и теперь компания готовит еще две модели, которые она разместила на своем глобальном веб-сайте. Этими моделями стали новые Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L и Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L.

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 Две новые модели Xiaomi Smart Air Fryer 5.5L и Smart Air Fryer 4.5L по размеру относятся к верхнему среднему классу. Они предлагают варочные камеры объемом соответственно 5,5 и 4,5 литра, в которых продукты можно жарить во фритюре горячим воздухом. Температуру можно установить от 40°C до 220°C на большей модели и до 200°C на меньшей модели.

 Помимо приготовления продуктов с низким содержанием жира, таких как картофель фри и тому подобное, эти две модели также могут размораживать продукты, сушить фрукты и мясо и готовить йогурт. Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L также включает в себя возможность выпечки и приготовления на гриле. Однако у него нет смотрового окна.

 Обеими умными аэрофритюрницами от Xiaomi можно управлять через приложение Mi Home/Xiaomi Home. Это открывает доступ к еще большему количеству рецептов, голосовому управлению через Google Assistant и программированию времени включения, чтобы приготовленная еда была готова в нужное время. В качестве альтернативы устройствами можно управлять вручную с помощью круглого блока на обоих приборах.

#xiaomi #фритюрница #xiaomi smart air #xiaomi smart air fryer #фритюрница xiaomi
Источник: notebookcheck.net
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