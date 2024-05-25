Предполагается, что основной упор в грядущей серии будет сделан на камеры и дизайн.

Компания Xiaomi ежегодно обновляет линейку смартфонов Redmi Note. После запуска телефонов Redmi Note 13 в сентябре 2023 года неудивительно, что компания уже работает над его преемником, серией Redmi Note 14.

Теперь в сети появились некоторые предварительные подробности об этих будущих смартфонах. Согласно утечке, полученной известным инсайдером Digital Chat Station с китайской социальной сети Weibo, основное внимание в серии Redmi Note 14 может быть уделено возможностям камеры и дизайну.

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Digital Chat Station предполагает, что один из телефонов в линейке будет оснащен дисплеем AMOLED разрешением 1,5K и высокой частотой обновления. Кроме того новинка получит чипсет Qualcomm SM7635, имеющим коммерческое название Snapdragon 7s Gen 3.

Хотя инсайдер не назвал конкретно устройство, исходя из технических характеристик, это может быть Redmi Note 14 Pro, который станет преемником Redmi Note 13 Pro на базе Snapdragon 7s Gen 2. Утечка также намекает на аккумуляторную батарею с вероятной емкостью 5000 мАч или даже выше.

Хотя официальная дата запуска остается неясной, учитывая прошлые временные рамки выпуска, Redmi Note 14 Pro вместе с другими моделями из этой серии может появиться в Китае осенью 2024 года. Глобальным рынкам, возможно, придется подождать релиза до начала 2025 года.

Стоит отметить, что это всего лишь утечка, и Xiaomi не подтвердила никаких подробностей о серии Redmi Note 14. Придется дождаться официальных объявлений или новых утечек, чтобы получить более четкое представление о будущих смартфонах.