По сравнению с предшественником новинка получила изменение дизайна с более узкими рамками и закругленным дисплеем

Портал Tool Junction представил первые рендеры смартфона Moto G85 вскоре после того, как это же устройство появилось на платформе тестирования Geekbench и в списке европейских розничных продавцов. Хотя изображения не раскрывают многие характеристики устройства, они демонстрируют некоторые изменения в дизайне по сравнению с прошлогодним Moto G84. Анализ изображений показывает изменения дизайна Moto G85, делающие смартфон больше похожим на новый Edge 50 Fusion, чем на его прямого предшественника.

реклама

Motorola оснастила Moto G85 изогнутым дисплеем, в отличие от других устройств Moto G последнего времени. Кроме того, новый дисплей имеет более закругленные края, чем у Moto G84, что способствует появлению узких рамок. Отсутствие явного бокового сканера отпечатков пальцев означает, что Moto G85 оснащен OLED-панелью, предположительно любимого компанией Motorola P-OLED типа.

Более того, изображения подтверждают, что грядущий смартфон Motorola оснащен двумя задними камерами, одна из которых оснащена сенсором на 50 МП. Как и предыдущий Moto G84, Moto G85 получил основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS). Хотя надпись Motorola также предполагает использование датчика с пикселями шириной 1,55 мкм, это, вероятно, достижимо только за счет уменьшения разрешения с 50 МП до 12,5 МП с использованием объединения пикселей 4-в-1. В настоящее время ожидается, что Motorola будет продавать Moto G85 примерно за 300 евро. Работать новинка должна на основе чипсета начального уровня Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3. Дата релиза телефона пока остается неизвестной.