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goldas
Появились первые изображения смартфона Motorola Moto G85
По сравнению с предшественником новинка получила изменение дизайна с более узкими рамками и закругленным дисплеем

 Портал Tool Junction представил первые рендеры смартфона Moto G85 вскоре после того, как это же устройство появилось на платформе тестирования Geekbench и в списке европейских розничных продавцов. Хотя изображения не раскрывают многие характеристики устройства, они демонстрируют некоторые изменения в дизайне по сравнению с прошлогодним Moto G84. Анализ изображений показывает изменения дизайна Moto G85, делающие смартфон больше похожим на новый Edge 50 Fusion, чем на его прямого предшественника.

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 Motorola оснастила Moto G85 изогнутым дисплеем, в отличие от других устройств Moto G последнего времени. Кроме того, новый дисплей имеет более закругленные края, чем у Moto G84, что способствует появлению узких рамок. Отсутствие явного бокового сканера отпечатков пальцев означает, что Moto G85 оснащен OLED-панелью, предположительно любимого компанией Motorola P-OLED типа.

 Более того, изображения подтверждают, что грядущий смартфон Motorola оснащен двумя задними камерами, одна из которых оснащена сенсором на 50 МП. Как и предыдущий Moto G84, Moto G85 получил основную камеру на 50 МП с оптической стабилизацией изображения (OIS). Хотя надпись Motorola также предполагает использование датчика с пикселями шириной 1,55 мкм, это, вероятно, достижимо только за счет уменьшения разрешения с 50 МП до 12,5 МП с использованием объединения пикселей 4-в-1. В настоящее время ожидается, что Motorola будет продавать Moto G85 примерно за 300 евро. Работать новинка должна на основе чипсета начального уровня Qualcomm Snapdragon 4 Gen 3. Дата релиза телефона пока остается неизвестной.

#смартфоны #motorola #смартфоны 2024 #смартфоны motorola #moto g84 #moto g85 #snapdragon 4 gen 3
Источник: notebookcheck.net
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