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Minisforum представила мини-ПК AtomMan G7 Pt
Новинка будет использовать компоненты компании AMD, включая Ryzen 9 7945HX и Radeon RX 7600M XT

 Minisforum анонсировал свой последний высокопроизводительный мини-ПК AtomMan G7 Pt. Этот компьютер, ориентирован на геймеров и создателей контента, которым требуется высокая производительность в компактном форм-факторе, и обладает списком впечатляющих характеристик. После недавнего запуска AtomMan X7 Ti на базе процессора Intel Core Ultra 9 компания Minisforum обратила свое внимание на поклонников AMD, выпустив систему с компонентами AMD. 

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 AtomMan G7 Pt оснащен 16-ядерным 32-поточным процессором Ryzen 9 7945HX Dragon Range на базе архитектуры AMD Zen 4 с тактовой частотой в разгоне до 5,4 ГГц. Этот процессор довольно легко превосходит Intel i9-14900HX и сравним с Ryzen 9 7945HX3D, хотя у него вдвое меньше кэш-памяти третьего уровня (64 МБ против 128 МБ). G7 Pt также оснащен двухканальными слотами DDR5-5200 SODIMM с поддержкой до 96 ГБ памяти.

 Что касается графики, то новый AtomMan G7 Pt оснащен дискретным графическим ускорителем Radeon 7600M XT на базе архитектуры RDNA 3 с 32 вычислительными модулями и 8 ГБ памяти GDDR6, которые обычно встречаются в ноутбуках среднего класса. Эта графическая карта, основана на чипе Navi 33, обеспечивает высокую производительность в тестах, почти сравнявшись с мобильным графическим ускорителем RTX 4070 в синтетических тестах. Карта обеспечивает достаточную производительность как для обычных геймеров, так и для создателей контента.

 Эффективное охлаждение особенно важно для мини-ПК, и AtomMan G7 Pt удовлетворяет эту потребность, согласно заявлениям Minisforum имеет максимальную мощность охлаждения 205 Вт. Это достигается за счет одной тепловой трубки с двумя выпускными отверстиями и двухсторонней четырехвентиляторной установки с 8 тепловыми трубками, обеспечивающей эффективное рассеивание тепла. Система также включает активное охлаждение памяти и твердотельных накопителей, работает тихо с заявленным уровнем шума 45 дБ. Однако его реальные тепловые характеристики можно будет подтвердить только после независимых обзоров.

 Для подключения и расширения система G7 Pt включает в себя слот M.2 2280 PCIe Gen 5, слот M.2 2280 PCIe Gen 4, порт HDMI 2.1, порт DisplayPort 2.0, порт 2.5 G Ethernet, а также беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 и Bluetooth. Мини-ПК также оснащен несколькими портами USB 3.2 Gen 2 в вариантах USB-A и USB-C. Кроме того, устройство поддерживает до трех мониторов разрешением 4K одновременно благодаря множеству портов видеовыхода.

 Хотя информации о ценах и доступности еще нет, ожидается, что AtomMan G7 Pt скоро будет доступен для предварительного заказа на веб-сайте Minisofrum. Заинтересованные компьютером потенциальные покупатели также могут подписаться на информационный бюллетень компании, получив дополнительную скидку 50 долларов.

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Источник: notebookcheck.net
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