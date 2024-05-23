Этот монитор является моделью начального уровня по цене около 110 долларов в Китае, где сейчас на него действует значительная скидка и купить его можно всего за 80$.

Прошло более полутора лет с тех пор, как Xiaomi выпустила игровой монитор Redmi G24. С тех пор компания предлагала различные новые модели, последний раз — Redmi G27Q 2025 и Redmi Display G Pro 27. Теперь она решила вернуться к модели Redmi Gaming Monitor G24, которая продается под названием Redmi Display G24.

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На первый взгляд, мало что изменилось по сравнению с монитором с частотой 165 Гц, который компания представила в конце 2022 года. Например, новый Redmi Display G24 по-прежнему выводит изображение с разрешением 1920x1080 пикселей на 23,8-дюймовую IPS-панель. Аналогичным образом, он предлагает время отклика GtG в 1 мс и технологию Adaptive-Sync для минимизации разрывов изображения. Однако теперь новинка получила частоту обновления 180 Гц, что обеспечивает немного более плавное качество изображения, чем у его предшественника.

Кроме того, новый Redmi Display G24 откалиброван до отклонения цвета менее 2 Delta E, имеет 120% охват цветового пространства sRGB и поддержку затемнения. Также монитор оснащен одним портом DisplayPort 1.4 и одним портом HDMI 2.0. Однако Xiaomi не включила в комплект USB-концентратор. В настоящее время Xiaomi предлагает Redmi Display G24 за 579 юаней (около 80 долларов) в Китае, что значительно ниже 799 юаней (около 108 долларов) без временной скидки. Хотя международные планы компании в отношении монитора пока неизвестны, в прошлом Xiaomi предлагала свои некоторые игровые мониторы за пределами Китая, например, такой моделью стал G34WQi.