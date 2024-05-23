Несмотря на спорность такого решения, многим карты понравятся своей относительной компактностью.

Геймеры, которые ищут мощную и эффективную систему охлаждения своей следующей видеокарты, могут заинтересоваться новыми ускорителями RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super от компании GALAX. Эти графические карты оснащены турбинным охладителем VCU, который обеспечивает бесперебойную работу, не занимая при этом много места в корпусе.

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Обе карты имеют относительно компактные размеры: длина ускорителей составляет 28 см, а в системе они занимают два слота.

RTX 4070 Super оснащена 7168 ядрами CUDA, работающими на тактовой частоте 2475 МГц и 12 ГБ памяти GDDR6X;

RTX 4070 Ti Super оснащена 8448 ядрами CUDA с тактовой частотой 2610 МГц и 16 ГБ памяти GDDR6X.

Для подключения к монитору обе карты предлагают стандартный набор портов, включающих три порта DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1. Подача питания осуществляется с помощью нового разъема 12VHPWR с рекомендуемой мощностью блока питания в 650 Вт для модели RTX 4070 Super и 750 Вт для RTX 4070 Ti Super. Стоит отметить, что несмотря на эффективность кулера VCU, используемый тип системы охлаждения обычно имеет гораздо более высокий уровень шума.

На данный момент компания GALAX еще официально не объявила цены и доступность этих новых карт.