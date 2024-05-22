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Эмулятор Prism от Microsoft ускорит работу приложений x86 на ПК Copilot+ на базе Arm
Microsoft создала новый эмулятор, предназначенный для минимизации проблем совместимости и повышения производительности при эмуляции x86 приложений на базе процессоров Arm

 Обновление Windows 11 24H2 будет включать в себя существенные изменения, призванные облегчить переход между архитектурами x86 и Arm. По словам Microsoft, новый мощный эмулятор x86 значительно улучшит производительность устаревших приложений.

 Недавно анонсированные ПК Copilot+ не являются первым опытом Microsoft по работе с архитектурой процессоров Arm, но они, безусловно, представляют собой самую серьезную попытку компании окончательно освободить Windows от ее исторической зависимости от чипов x86-64. Даже для пользователей, которые не хотят или не могут отказываться от парадигмы Wintel, Microsoft предлагает новую технологию, предназначенную для улучшения совместимости между чипами Arm и программами x86.

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 Обновление Windows 11 24H2 будет оптимизировано для систем на базе процессоров Snapdragon X Elite. В операционную систему теперь будет включена технология Prism, которую Microsoft описывает как новый мощный» эмулятор, созданный для максимально быстрого запуска эмулируемых приложений. Компания заявила, что Prism — это не просто ребрендинг старого механизма, включенного в предыдущие версии Windows, а это обеспечит значительное повышение производительности как старых, так и новых систем Arm.

 Prism заставит эмулируемое x86 программное обеспечение работать на 10–20 процентов быстрее на том же оборудовании на базе Arm, предоставляя значительные преимущества, аналогичные тому, как технология перевода Rosetta 2 от Apple помогла пользователям после перехода на процессоры Apple Silicon. Prism также улучшит общую совместимость x86 с чипами Arm, хотя Microsoft не предоставила конкретных подробностей по этому поводу.

 Компания хочет, чтобы пользователи ПК полностью освоили возможности искусственного интеллекта, созданные системами Snapdragon X Elite и их мощными встроенными процессорами NPU, и считает, что правильно спроектированный эмулятор x86 станет важным компонентом новой версии Windows для Arm. Однако геймерам на ПК, вероятно, следует ещё долго придерживаться традиционной архитектуры x86.

 Microsoft также объяснила, что эмуляция Prism принесет пользу лишь малому числу пользователей ПК, поскольку 87 процентов общего количества времени приложения тратятся на использование программного обеспечения с собственной версией для чипов Arm. Теперь компания предлагает больше встроенных возможностей Arm64, чем когда-либо прежде, с быстрым внедрением популярных приложений, включая Teams, PowerPoint, Outlook, инструменты повышения производительности Office и многое другое.

 Сторонние компании также переносят на Arm свои основные продукты с архитектурой x86, включая Adobe, Blender, DaVinci Resolve и многих других. Популярные браузеры, такие как Mozilla Firefox, Opera и Chrome, теперь также имеют свои собственные аналоги для Arm, что дает система Windows on Arm реальный шанс на успех.

#microsoft #arm #windows 11 #snapdragon x elite #windows 11 24h2
Источник: techspot.com
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