Речь идет о новом поколении высокопроизводительных ПК, центров обработки данных и ИИ-решениях.

Хотя это может показаться очевидным, AMD подтверждает, что на мероприятии Computex будет представлена архитектура следующего поколения. Еще в феврале TAITRA объявила, что доктор Лиза Су, являющаяся генеральным директором AMD, выступит с вступительной речью прямо перед началом выставки, но в этом объявлении не упоминались какие-либо конкретные темы.

Теперь AMD обновила свой веб-сайт, указав основные темы главного доклада, и неудивительно, что все внимание сосредоточено на искусственном интеллекте и высокой производительности. В основном описании речь идет о новом поколении высокопроизводительных ПК, центров обработки данных и ИИ-решениях, что косвенно подтверждает обновления архитектуры Zen5 и обновления ИИ-ускорителей AMD XDNA.

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Ожидается, что AMD представит как серию настольных процессоров Granite Ridge, возможно, под названием Ryzen 9000, так и серию чипов Ryzen AI 100, известную как Strix Point. Оба продукта основаны на архитектуре Zen5 и будут выпущены уже в текущем году. В 2022 году AMD сделала аналогичные объявления на выставке Computex, и всего три месяца спустя были выпущены первые процессоры для настольных ПК на базе платформы AM5.