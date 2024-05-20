Кроссплатформенный тест без трассировки лучей 3DMark Steel Nomad будет выпущен завтра и заменит Time Spy

Завтра 3DMark выпустит свой новый растровый тест под названием Nomad, который придет на смену Time Spy, выпущенному в трех профилях производительности. Новый тест доступен в двух версиях: 3DMark Nomad для разрешения 4K и 3DMark Nomad Light для разрешения 1440p.

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Nomad работает как с DirectX 12, так и с API Vulkan и является кроссплатформенным тестом. Сначала он будет запущен в версиях для платформ Windows X86 и Windows ARM, а затем появятся версии для Linux и macOS. Кроме того, облегченная версия будет доступна на Android и iOS позже.

PC Games Hardware провел первые тесты нового теста 3DMark Nomad на высокопроизводительном ПК с процессором Core i9-13900KS и памятью DDR5-7600. В тестовой системе использовались новейшие драйверы AMD, NVIDIA и Intel с включенным AMD SAM или ReBar в зависимости от конфигурации.

Вот некоторые основные результаты тестирования:

• RTX 4090 превосходит RTX 4080 SUPER на 43%;

• RTX 4070 на 1300 % быстрее, чем GTX 970;

• Графический процессор Intel Arc A770 работает так же, как Radeon RX 6700 XT.

RTX 4090 является единственной графической картой, набравшей более 40 000 баллов в тесте Light, набрав 43200 баллов при стандартных настройках и до 46300 баллов при максимальном разгоне. Самый быстрый графический процессор AMD - RX 7900 XTX, набирает 28,9 тыс. баллов при стандартных настройках и 31,7 тыс. баллов при разгоне. Это приводит к разрыву в производительности между RTX 4090 и RX 7900 XTX от 46% до 49%.

Таким образом целью для графических процессоров следующего поколения является набор 12 тысяч баллов в тестах Nomad и 50 тысяч баллов в тестах Nomad Light.

Тест 3DMark Nomad официально выйдет завтра и станет бесплатным обновлением для существующих пользователей 3DMark. Как уже упоминалось, также будет доступна версия для Windows на ARM, которая, например, пригодится для грядущих ноутбуков с процессорами серии Snapdragon X.