Кроме того, в сеть попало множество изображений смартфонов в различных цветовых решениях

В сети появилась очередная информация о складном телефоне Motorola следующего поколения в результате новой масштабной утечки. Официальные рендеры Razr 50 и Razr 50 Ultra были опубликованы вместе с ключевыми характеристиками. Это дает возможность как следует взглянуть на устройство.

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Буквально на прошлой неделе появилась предыдущая утечка, в которой также были представлены рендеры и характеристики серии Razr 50. Теперь Эван Бласс поделился другими официальными рендерами, которые позволили взглянуть на дизайн двух устройств, а также на их цветовые варианты. Базовая модель также поставляется с серьезным обновлением дизайна. Razr 50 оснащен гораздо большим 3,63-дюймовым дисплеем pOLED по сравнению с 1,5-дюймовой внешней панелью Razr 40. Задняя панель смартфона отделана кожей для придания более премиального вида. Razr 50 Ultra также получит аналогичное обновление дизайна, но с еще большим 4-дюймовым экраном.

Что касается основного экрана, то на обоих устройствах он представляет собой 6,9-дюймовую панель pOLED с разрешением 1,5K, но частотой обновления 120 Гц на младшей модели и 165 Гц на Razr 50 Ultra. За работу обычного Razr 50 отвечает однокристальная система среднего уровня Dimensity 7300X, а модель Razr 50 Ultra может похвастаться новым субфлагманским чипсетом Snapdragon 8s Gen 3. Складной смартфон Razr 50 получит 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4200 мАч.

Старший Razr 50 Ultra будет иметь 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор емкостью 4000 мАч. Что касается оптики, то Ultra версия оснащена двумя 50-мегапиксельными сенсорами сзади и 32-мегапиксельной селфи-камерой. Базовая версия предлагает 50-мегапиксельный основной датчик и 13-мегапиксельный дополнительный объектив сзади, а также 13-мегапиксельную селфи-камеру спереди. Оба смартфона будет работать на ОС Android 14 из коробки.