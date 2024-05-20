Производителем устройства является малоизвестная китайская компания Shenzhen Weibu.

Чипы Intel Core Ultra второго поколения Lunar Lake предназначены для тонких и легких платформ, и по крайней мере один производитель уже обратил на них своё внимание. Китайская компания Shenzhen Weibu планирует использовать Lunar Lake в своем новом игровом портативном устройстве GP10.

Intel безуспешно пыталась свергнуть чипы AMD серии Ryzen Z1 с позиции доминирующего процессора в портативных игровых консолях под управлением Windows 11, но ситуация может измениться с ожидаемым в этом году выпуском чипов следующего поколения Core Ultra Lunar Lake. Судя по прогнозируемым характеристикам, они кажутся достаточно энергоэффективными для работы на портативном игровом ПК.

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По крайней мере, китайская компания Shenzhen Weibu, думает так. Журнал PC World впервые увидел устройство на веб-сайте о Computex 2024, прежде чем ее удалили. Это первая компания, заявившая, что ее будущий игровой портативный компьютер GP10 будет работать на базе Intel Lunar Lake. Выставка Computex начнется в первую неделю июня, и, как указано в брошюре, Weibu будет что там показать.

В списке было указано несколько характеристик, в том числе 10,95-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1920 x 1200 пикселей и максимальной частотой обновления 120 Гц. Консоль GP10 может быть оснащена памятью LPDDR5x объемом до 64 ГБ, которая должна работать со скоростью 7500–8533 МТ/с. Экран расположен в центре устройства, по бокам расположены два блока кнопок и стиков, которые могут иметь съемный форм-фактор.

Weibu не является громким именем в сфере портативных игровых устройств, PC World считает, что это может быть ее первый портативный игровой компьютер. Основным направлением деятельности производителя является предоставление услуг OEM/ODM.

То, насколько хорошо GP10 покажет себя во время дебюта, может сказаться на компании Intel, после того, как у MSI Claw возникли проблемы с производительностью процессора Intel Core Ultra 7 155H, хотя с тех пор производительность стала улучшаться благодаря частым обновлениям программного обеспечения.

Ожидается, что процессоры Core Ultra 200V будут иметь до 4 производительных ядер на основе архитектуры ядра Lion Cove и до 4 эффективных ядер на основе архитектуры ядра Skymont. TDP будет варьироваться от 7-11 Вт до 15-28 Вт, а ядра встроенной графики Xe2-LPG будут основаны на новой архитектуре Battlemage.