В слитом ролике подтверждаются характеристики смартфона и его внешний вид, которые совпадают с Redmi K70.

Анонс смартфона POCO F6 Pro запланирован на 23 мая. На данный момент компания раскрыла дизайн и некоторые основные характеристики будущего Android телефона, намекнув, что это будет переименованный Redmi K70, выпущенный в ноябре прошлого года. Это сегодня было подтверждено ранним видео распаковки.

Как показывает видео, будущий смартфон имеет практически тот же дизайн, что и Redmi K70. Конечно, он относится к бренду POCO, но это единственное изменение, которое можно заметить снаружи.

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Говоря о внешнем виде, на видео показан телефон черного цвета, который имеет те же мраморные полосы, что и Redmi K70. Этот телефон был выпущен в Китае еще в трех цветовых вариантах: серебристом, синем и фиолетовом. Пока неясно, будет ли POCO F6 Pro доступен в других цветовых решениях.

Что касается внутренностей устройства, то распаковка подтвердила несколько ключевых характеристик. Опять же, они такие же, как у Redmi K70. Сюда входят прошлогодний флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, AMOLED экран с частотой 120 Гц и разрешением WQHD+, а также тройная камера на 50 МП. Стоит отметить, что POCO также подтвердила эти характеристики через тизеры.

Недавняя утечка списка Amazon также пролила свет на вероятную цену POCO F6 Pro, которая составляет 619,9 евро или около 674 долларов за вариант с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти. 23 мая POCO также представит обычный POCO F6. Подтверждено, что он будет оснащен чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, а тизерные изображения предполагают, что это будет переименованный Redmi Turbo 3.