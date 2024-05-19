Похоже, что ситуация с новой линейкой Xiaomi 15 повторит аналогичный шаг компании со смартфонами Xiaomi 14

Хотя до запуска серии Xiaomi 15 осталось еще полгода, информация об этих устройствах уже появилась благодаря утечкам, причем в последней из них утверждается, что флагман линейки смартфон Xiaomi 15 Ultra дебютирует с самым большим сенсором камеры, когда-либо существовавшим на смартфоне.

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Однако, согласно новой утечке, похоже, что Xiaomi снова не выведет все три модели на мировой рынок. После запуска Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra по всему миру в прошлом году, компания на этот раз решила выпустить только стандартные модели Xiaomi 14 и 14 Ultra, оставив модель Xiaomi 14 Pro эксклюзивным для Китая. Судя по всему, серия Xiaomi 15 будет такой же.

Как сообщает Android Headlines, смартфоны Xiaomi 15 имеют три номера моделей: 24129PN74G, 24129PN74I и 24129PN74C. Эти три номера модели обозначают глобальную, индийскую и китайскую модели соответственно. С другой стороны, Xiaomi 15 Pro ограничен одной моделью 24101PNB7C для китайского рынка. Существует вариант с номером модели 2410DPN6CC, также эксклюзивный для китайского рынка, но с поддержкой спутниковой связи. Запуск намечен на октябрь, и телефоны станут первыми, которые появятся на рынке с грядущим флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 4.