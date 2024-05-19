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New Scientist: Создан прототип наушников с искусственным интеллектом
Наушники позволяют отфильтровывать ненужные звуки, сосредотачивая и усиливая только необходимые пользователю голоса.

 Большинство наушников с активным шумоподавлением создают звуковые волны для противодействия низкочастотному шуму окружающей среды, например гудению двигателя. Но в конечном итоге они подавляют весь звук на этих частотах, потенциально удаляя то, что человек хотел бы услышать. Новый прототип призван предоставить пользователям более тонкий контроль шума.

 Наушники имеют встроенные микрофоны, передающие звук в нейронную сеть, обученную распознавать различные типы звуков — лай собак, звонки телефонов, крики птиц и многое другое. Используя сопутствующее приложение, пользователь может включать или отключать категории, позволяя фильтровать через наушники только те шумы, которые ему необходимы.

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 Но самое интересное то, что наушники также могут сосредоточиться на определенном голосе на фоне фоновой болтовни. Нужно просто нажать кнопку, и он зарегистрирует голос прямо перед пользователем как единственный звук, который нужно усилить, приглушив все остальные шумы.

 Шьям Голлакота, который разработал эту технологию вместе с командой исследователей, представил идею 16 мая на конференции, проведенной Акустическим обществом Америки и Канадской акустической ассоциацией. Как сообщает New Scientist, на мероприятии он продемонстрировал рабочий прототип.

 Микрофоны передают звук в процессор искусственного интеллекта, который расшифровывает и удаляет нежелательные звуки в режиме реального времени. Это делается с задержкой всего в 8 миллисекунд, чего, по словам исследователей, должно быть достаточно, чтобы избежать задержки. Для обработки искусственного интеллекта на устройстве текущая модель наушников использует плату OrangePi, подключенную через USB, а не через облачный сервер.

 Конечно, этот прототип пока нельзя купить. Коммерциализация, скорее всего, потребует упаковки всего оборудования в крошечный чип, который можно будет интегрировать в будущие конструкции беспроводных наушников.

 Тем не менее искусственный интеллект уже проникает в массовое аудиооборудование благодаря алгоритмическому шумоподавлению микрофонов. Это переворачивает концепцию с ног на голову, используя искусственный интеллект для улучшения того, что слышит владелец, а не только того, что улавливает микрофон. Любое устройство с приличным ускорителем искусственного интеллекта и микрофонным входом теоретически может обеспечить такое избирательное приглушение шума.

#искусственный интеллект #наушники #шумоподавление #наушники с искусственным интеллектом
Источник: techspot.com
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