Такого результата удалось достичь с помощью модификации памяти и разгона видеокарты группой энтузиастов

Недавно в Бразилии состоялось соревнование между командами Пауло Гомеша и TecLab. Первый известен различными ремонтами графических процессоров, часто с использованием нестандартных модификаций памяти, а вторая является командой по разгону, известной многочисленными мировыми рекордами. Однако не всем известно, что каждый из них также работает с компаниями-производителями видеокарт: Пауло Гомеш с Manli, а TecLab с GALAX.

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Соревнование заключалось в оснащении GeForce RTX 4070 Ti SUPER более быстрой памятью и разгоне ее до предела. Этот графический ускоритель NVIDIA комплектуется памятью со скоростью 21 Гбит/с, что не является самым быстрым решением на рынке, например, RTX 4080 SUPER в настоящее время имеет память 22,4 Гбит/с.

Обе команды решили, что было бы интересно заменить память RTX 4070 Ti SUPER на более быструю и посмотреть результаты.

Команде Пауло Гомеша удалось разогнать память до 24 Гбит/с, в результате чего в тесте Superposition 8K было получено 8870 баллов, что соответствует результату RTX 4080. Команда TecLab добилась большего успеха, превысив скорость 26 Гбит/с, что сделало ее еще быстрее.

Стоит отметить, что замена памяти — это не просто физическая замена, но и модификация самой платы. Каждый графический процессор должен быть настроен на поддержку более быстрой памяти.

Кроме того, обе карты были протестированы со штатными кулерами без использования какого-либо экзотического охлаждения. Это показывает, что видеокарты могут работать с более быстрой памятью при помощи стандартных систем охлаждения.

По слухам, графические процессоры следующего поколения серии GeForce RTX 50 будут иметь более быструю память со скоростью до 28 Гбит/с благодаря новой технологии GDDR7. Такие тесты показывают, что только само по себе обновление памяти уже будет способствовать повышению производительности игровых графических процессоров нового поколения.

Посмотреть весь процесс модификации RTX 4070 TI SUPER на память 24/26 Гбит/с можно в видеороликах ниже.



