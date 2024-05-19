Такое ограничение может потенциально создать проблемы при организации обширного рабочего пространства пользователей

Канал Monitors Unboxed недавно протестировал игровой монитор AORUS F032U2P, который является первым в мире устройством отображения, поддерживающим DisplayPort 2.1 в режиме полной скорости 80 Гбит/с (UHBR20). Сразу после публикации этого обзора в следующем видео была подробно рассмотрена основная проблема стандарта DisplayPort 2.1 в его текущем состоянии, а именно короткая длина кабелей.

VESA, организация, ответственная за стандарт, имеет список всех официально сертифицированных кабелей. Учитывая редкость этой функции и высокую стоимость монитора AORUS, обязательно следует использовать официальные кабели, чтобы обеспечить максимальную совместимость и удобство работы. Проблема в том, что кабель, идущий в комплекте с монитором, для многих пользователей слишком короткий.

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Оказывается, официальный список кабелей DP 2.1 не выходит за пределы 1,2 метра. Для настольных систем с одним монитором это может не вызвать неудобства, но для любой более сложной рабочей системы это может стать проблемой, особенно когда ПК не находится на столе.

Проблема, поднятая Monitors Unboxed, заключается в том, что очень сложно передать сигнал с такой широкой полосой пропускания через пассивный медный кабель. Для всего, что требует более длинного кабеля, потребуется активный кабель, который намного дороже. Кроме того, существует проблема с вводящим в заблуждение маркетингом и сертификацией, когда пользователи могут найти «сертифицированные» кабели, имеющие ложную сертификацию или не соответствующие новому стандарту DP 2.1.

VESA в настоящее время работает над спецификациями активного кабеля DP 2.1 DP80, которые должны решить проблему, разрешив использовать кабели большей длины. Однако потенциальным пользователям уже стоит начинать копить деньги, учитывая, что эти кабели будут недешевыми.

В настоящее время ни один игровой графический ускоритель на рынке не поддерживает режим DP 2.1 UHBR20, поскольку графические процессоры Radeon RX 7000 поддерживают режим UHBR13.5, а GeForce RTX 40 вообще не поддерживает DP 2.x. Единственная архитектура графического процессора, поддерживающая этот стандарт — это профессиональная серия Radeon PRO 7000. Однако слухи предполагают, что следующее поколение игровых графических карт также может поддерживать этот стандарт, но исключением станет Intel с её архитектурой Battlemage.