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AYANEO выпустила обновленную консоль AIR 1S с процессором Ryzen 7 8840U
Интересно, что для игровой консоли такая замена ничего нового не приносит, так как новый процессор идентичен Ryzen 7 7840U, но с увеличенной производительностью искусственного интеллекта

 AYANEO обновляет свою консоль 1S 2023 года новой версией APU. AYANEO 1S — это консоль второго поколения серии AIR, которая изначально была оснащена APU Ryzen 5000U на архитектуре Zen 3. В прошлом году устройство было обновлено до Ryzen 7 7840U, высокопроизводительного процессора Phoenix с низким энергопотреблением с 8 ядрами Zen 4.

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 Сегодня AYANEO объявила об очередном обновлении, на этот раз до модели Ryzen 7 8840U, основанной почти на той же архитектуре. Ядра процессора Zen4 остались неизменными, как и встроенная графика Radeon 780M. Однако новый APU получил обновленный ускоритель искусственного интеллекта AMD XDNA, который теперь до 60% быстрее, чем в чипах Ryzen 7000U. Однако это обновление для игрового КПК бесполезно.

 Система весит всего 450 граммов, в основном из-за маленького 5,5-дюймового экрана, однако, консоль тяжелее, чем её предшественник, который весил всего 398 граммов. AYANEO приложила значительные маркетинговые усилия, чтобы подчеркнуть, что их устройство легче Switch OLED, но в случае с новой 1S это уже не так.

 Мобильная консоль явно не является конкурентом высококлассных портативных компьютеров, таких как ROG Ally или MSI Claw, которые оснащены 7-дюймовыми экранами, и не пытается им быть. Однако особенностью, которой не хватает этим устройствам премиум-класса, является AMOLED экран. AYANEO подтверждает, что у неё сверхчеткий экран с широкой цветовой гаммой и разрешением 1920×1080 пикселей.

 Версия прошлого года также была доступна в ультратонком исполнении с меньшей батареей и более тонким корпусом. Насколько нам известно, такой вариант для Ryzen 7 8840U не упоминается.

 Кроме того, AYANEO представляет специальное издание под названием AYANEO AIR 1S X Eiyuden Chronicle, которое будет выпущено ограниченным тиражом в 100 экземпляров.

#apu #apu amd #ayaneo #ryzen 7 7840u #ryzen 7 8840u #apu amd ryzen 7 8840u #ayaneo 1s
Источник: videocardz.com
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