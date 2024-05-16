Core Ultra 5 238V является первым известным процессором Intel Lunar Lake с 32 ГБ памяти LPDDR5X

InstLatx64 обнаружил второй процессор линейки Lunar Lake под названием Core Ultra 5 238V. Сообщается, что этот процессор имеет ту же конфигурацию, что и уже просочившийся в сеть от того же источника Core Ultra 5 234V, с изменением только конфигурации памяти.

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Lunar Lake — это линейка процессоров Intel Core Ultra второго поколения, предназначенная для устройств с низким энергопотреблением мощностью от 8 до 30 Вт, в которой используются новейшие архитектуры процессоров и графических процессоров компании в сочетании с новым ускорителем искусственного интеллекта. Из некоторых просочившихся документов стало известно, что в состав процессора входят два кристалла: процессор с графикой и SoC. Однако в комплект также будут включены два встроенных модуля памяти LPDDR5X (Memory on Package/MoP).

Сообщается, что серия Core Ultra 200V имеет поддержку памяти LPDDR5X-8533, и запланировано две конфигурации: 32 ГБ или 16 ГБ памяти. Core Ultra 5 234V использует 16 ГБ, а модель Core Ultra 5 238V — 32 ГБ. Это наиболее важные различия между обеими моделями, остальные, вероятно, связаны с частотами, но они не полностью подтверждены.

О Lunar Lake известно то, что процессор будет сочетать в себе четыре производительных ядра Lion Cove и четыре эффективных ядра. Такая конфигурация ожидается на всех моделях Core Ultra 5 и Core Ultra 7. Последний будет иметь 8 графических ядер Xe2, (Xe2-LPG) на базе новой архитектуры Battlemage, а первый получит 7 ядер Xe2. Фактически, это первый известный продукт с новой графикой Intel.

Что касается утечек, то в серии Lunar Lake следует ожидать как минимум четыре модели, названия двух из которых уже раскрыты:

Серия процессоров Lunar Lake будет выпущена вместе с Arrow Lake, которая, как сообщается, получит ту же архитектуру процессора, но с большим количеством ядер. Линейка Arrow Lake также будет запущена для мобильной платформы, однако, она будет ориентирована на более мощные игровые системы и пожертвует большим количеством ядер в обмен на более старую, менее производительную графику Xe-LPG (Alchemist).