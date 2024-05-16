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SZBOX выпустила ноутбук с двойным 16-дюймовым экраном и процессорами Intel Alder Lake
Особенностью модели является поддержка сенсорного ввода обоими дисплеями, а стоимость ноутбука начинается от 710 долларов

 Официальный магазин компании SZBOX в Китае представил ноутбук совершенно нового дизайна с двумя экранами. В отличие от предыдущих моделей, в этом ноутбуке нет физической клавиатуры, а вместо этого он получил второй экран того же размера, что и основной экран.

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 Этот ноутбук получил специальный механизм, который немного приподнимает нижний экран при открытии ноутбука, аналогично дизайну ноутбуков ASUS ROG Zephyrus Duo, что улучшает эргономику пользователя. Однако в данном случае оба экрана получили поддержку сенсорного ввода, и у пользователей есть возможность воспользоваться виртуальной клавиатурой, которая хорошо работает в Windows 11, в отличие от предыдущих систем или использовать физическую клавиатуру, подключенную через USB или Bluetooth.

 Экраны имеют разрешение 1920×1200 пикселей, но нет никакой информации о технологии, частоте обновления или пиковой яркости. Компания лишь сообщает, что дисплей может похвастаться 100% цветовым охватом sRGB. Стоит отметить, что представленные здесь изображения являются рендерами, а не реальными фотографиями продукта, поэтому в действительности основной и вспомогательный дисплеи могут выглядеть немного иначе.

 Новый ноутбук DS16 получил процессоры серии Intel Alder Lake, включающие две модели: Core i7-1260P либо Core i5-12450H. Первый является 12-ядерной моделью с 16 потоками, а второй оснащен восемью ядрами и 12 потоками. Процессоры являются достаточно мощными и подойдут для выполнения любых повседневных задач (работа, мультимедиа и т. д.), но использовать ноутбук с такими чипами будет проблематично, так как они имеют интегрированную графику Iris Xe Graphics, либо UHD Graphics, которые не предназначены для игр по сравнению с современной графикой Xe-LPG или AMD RDNA3.

 Покупателям ноутбука также будут доступны две конфигурации встроенной памяти. Стандартными для ноутбука являются 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и накопитель на 512 ГБ по цене 710–750 долларов. За мобильный компьютер с 64 ГБ ОЗУ и накопителем на 2 ТБ придется заплатить на 220–230 долларов больше, и для многих это вложение может быть вполне оправданным, особенно если говорить о системе хранения.

 Цены на SZBOX DS 16:

• Core i7-12450H, 16 ГБ DDR4, накопитель на 512 ГБ: 710 долларов;

• Core i7-1260P, 16 ГБ DDR4, накопитель на 512 ГБ: 750 долларов;

• Core i7-12450H, 64 ГБ DDR4, накопитель на 2 ТБ: 935 долларов;

• Core i7-1260P, 64 ГБ DDR4, накопитель на 2 ТБ: 983 долларов.

#intel #ноутбуки #alder lake #core i5-12450h #core i7-1260p #szbox #szbox ds16
Источник: videocardz.com
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