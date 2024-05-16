В сети появился результат тестирования инженерного образца будущего гибридного процессора, который показал отличные результаты в тесте Blender

Инженерный образец AMD 100-000000994-38 не является чем-то новым для интересующихся компьютерным железом. Портал Videocardz.com уже рассказывал об этом образце в прошлом месяце, когда он попал в базу данных Geekbench. По мере того как приближается анонс новой линейки Zen5 от AMD на выставке Computex, все больше образцов используется для различных тестов, включая тестирование производительности в приложении Blender. Насколько известно, это могут быть собственные тесты AMD, прежде чем они будут позже представлены на официальном слайде.

В тесте рендеринга процессора в Blender 12-ядерный APU Strix Point оказался быстрее, чем 8-ядерный Ryzen 7 7700X. Разница находится в пределах погрешности, а поскольку было проведено всего два теста, остается открытым вопрос мощности и системы охлаждения, которые могут сильно повлиять на конечный результат, особенно для ноутбуков. Выяснилось, что гибридный процессор набирает 270,92 балла, что также лучше, чем у Ryzen 9 3900X или Ryzen 7 7800X3D.

реклама

Сам по себе процессор станет значительным обновлением серии мобильных APU AMD. Сообщается, что линейка Strix Point объединяет четыре ядра Zen5 и восемь уменьшенных ядер Zen5c в одном монолитном кристалле. Есть также обновления графической составляющей, но пока не проводились тесты встроенного графического процессора, который, как говорят, имеет до 16 вычислительных блоков. Новая серия также будет оснащена обновленным блоком NPU, обеспечивающим ускорение рабочих нагрузок искусственного интеллекта в 3 раза по сравнению с APU Hawk Point.

Характеристики APU AMD Strix:

• Серия: Ryzen AI HX 100 (15–45 Вт);

• ЦП: до 12 ядер (4 Zen5 + 8 Zen5c);

• Графический процессор: до 16 вычислительных блоков RDNA3.5;

• NPU: XDNA2 с производительностью 45 TOPS.

В настоящее время ожидается анонс от компании AMD на мероприятии Computex 2023 во время вступительной речи главы AMD. Предполагается, что компания переименует процессоры в серию Ryzen Al 100, в которой также может наблюдаться отход от предыдущих наименований H/HS/U в пользу одного HX с возможности настройки TDP в диапазоне от 15 до 45 Вт.