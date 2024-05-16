Новый флагман Redmi получил сертификацию 3C, что говорит о приближении релиза

Похоже, что смартфон Redmi K70 Ultra уже находится на финишной прямой по пути к поступлению в продажу. Грядущая новинка уже давно попадала в различные утечки, раскрывающие его предполагаемые характеристики, а теперь получила официальную сертификацию в Китае. Новый Redmi K70 Ultra станет следующим флагманом бренда, получившим сертификат 3C.

Смартфон Redmi K70 Ultra является прямым преемником прошлогодней модели Redmi K60 Ultra. Теперь эта модель была обнаружена инсайдером Digital Chat Station в базе данных 3C под номером модели 2407FRK8EC. Появление любого нового смартфона с этой сертификационной базе данных свидетельствует о близком релизе устройства на территории Китая, и Redmi K70 Ultra не является исключением. Кроме того, этот же орган раскрыл номера моделей зарядных устройств: MDY-14-ED и MDY-16-EB, подтверждающих поддержку быстрой проводной зарядки мощностью до 120 Вт.

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Согласно недавней утечке, Redmi K70 Ultra получил аккумуляторную батарею емкостью 5500 мАч, превышая по этому параметру предшественника на 10 процентов. Предполагается, что смартфон будет оснащен крупным OLED-дисплеем с разрешением 1,5K. Сердцем смартфона K70 Ultra по информации того же Digital Chat Station должна стать новая флагманская однокристальная система Dimensity 9300+ от MediaTek. Кроме того, вполне возможно и обновление дизайна смартфона, но это не точно.

Слухи также говорят, что Redmi K70 Ultra получит металлические рамки и заднюю панель из стекла с улучшенными цветами, материалами, отделкой и другими характеристиками. Также некоторые слухи приписывают смартфону до 24 ГБ быстрой оперативной памяти стандарта LPDDR5X и хранилище UFS 4.0 емкостью до 1 ТБ. Основная камера будет основана на неизвестном пока датчике разрешением 50 мегапикселей, компанию которому должен составить сверхширокоугольный объектив и макрообъектив. В настоящее время это вся имеющаяся информация о грядущем флагмане Redmi.