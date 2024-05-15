Особенностью карты является только её белый цвет, так как остальные характеристики ничем не отличаются от эталонных

Интересно, что из 57 уже анонсированных карт Palit серии RTX 40 новая RTX 4060 Ti White является лишь третьей моделью с такой цветовой схемой. Компания относительно медленно расширяет свою линейку доступными моделями с этой цветовой схемой, и пока что такие карты входят только в серию Gaming Pro White.

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Модель RTX 4060 Ti является первой в классе x060 с таким цветом и основана на модели "Ti" с 8 ГБ памяти, без каких-либо признаков появления аналогичной модели в версии с 16 ГБ или модели без "Ti" с таким дизайном. Карта имеет толщину в два слота и систему охлаждения с двумя вентиляторами, по-видимому, без поддержки RGB подсветки.

Карта GeForce RTXTM 4060 Ti White предлагает идеальное сочетание элегантного внешнего вида и высокой мощности. Модель имеет гладкую белую цветовую гамму как на кожухе, так и на задней панели, что позволяет легко интегрировать её в любую кастомную сборку белого цвета.

Что касается технических характеристик, то новина не имеет заводского разгона. Она работает на эталонной тактовой частоте NVIDIA в 2535 МГц и включает память стандарта GDDR6 объемом 8 ГБ со стандартной скоростью 18 Гбит/с. Карта имеет всего один 8-контактный разъем питания, которого вполне достаточно для снабжения её энергией.

Однако знакомым с продукцией Palit карта может показаться знакомой, и они будут правы. Palit уже использовала этот дизайн для модели RTX 4060, за исключением того, что она была выполнена в черной цветовой гамме. Таким образом, белую карту следует рассматривать как вариант модели Infinity 2, анонсированной несколько месяцев назад.