Интересно, что из 57 уже анонсированных карт Palit серии RTX 40 новая RTX 4060 Ti White является лишь третьей моделью с такой цветовой схемой. Компания относительно медленно расширяет свою линейку доступными моделями с этой цветовой схемой, и пока что такие карты входят только в серию Gaming Pro White.
реклама
Модель RTX 4060 Ti является первой в классе x060 с таким цветом и основана на модели "Ti" с 8 ГБ памяти, без каких-либо признаков появления аналогичной модели в версии с 16 ГБ или модели без "Ti" с таким дизайном. Карта имеет толщину в два слота и систему охлаждения с двумя вентиляторами, по-видимому, без поддержки RGB подсветки.
Карта GeForce RTXTM 4060 Ti White предлагает идеальное сочетание элегантного внешнего вида и высокой мощности. Модель имеет гладкую белую цветовую гамму как на кожухе, так и на задней панели, что позволяет легко интегрировать её в любую кастомную сборку белого цвета.
Что касается технических характеристик, то новина не имеет заводского разгона. Она работает на эталонной тактовой частоте NVIDIA в 2535 МГц и включает память стандарта GDDR6 объемом 8 ГБ со стандартной скоростью 18 Гбит/с. Карта имеет всего один 8-контактный разъем питания, которого вполне достаточно для снабжения её энергией.
Однако знакомым с продукцией Palit карта может показаться знакомой, и они будут правы. Palit уже использовала этот дизайн для модели RTX 4060, за исключением того, что она была выполнена в черной цветовой гамме. Таким образом, белую карту следует рассматривать как вариант модели Infinity 2, анонсированной несколько месяцев назад.