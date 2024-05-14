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Смартфон Huawei Mate 70 получит новый чип Kirin с суперядрами
Производительность нового процессора компании может быть на уровне Snapdragon 8+gen 1.

 Свежая информация о серии смартфонов Huawei Mate 70 предполагает значительное улучшение производительности благодаря предполагаемому чипу Kirin с суперядром. Об этом сообщил инсайдер с Weibo под ником @SmartPikachu, который утверждает, что новый процессор Kirin может поднять Mate 70 на высшие позиции с точки зрения производительности.

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 Точные характеристики суперядра остаются загадкой. Вполне возможно, что Huawei может реализовать обновленную конфигурацию ядра в чипе Kirin специально для Mate 70. Однако подробностей на данный момент мало.

 Слухи о производительности Mate 70 не являются чем-то новым. Предыдущие утечки намекали на то, что результат теста Kirin превышает 1,1 миллиона баллов, что примерно соответствует Snapdragon 8+ Gen 1. Несмотря на отсутствие подробностей, эти утечки предполагают заметное улучшение производительности будущих флагманских телефонов Huawei.

 Кроме того, инсайдер намекает на возможное несовпадение сроков запуска серий Mate 70 и iPhone 16 в этом году. Хотя октябрьский или сентябрьский выпуск Mate 70 не подтвержден, он может подготовить почву для противостояния между этими компаниями после их запуска особенно на китайском рынке, где позиции Huawei очень сильны.

 Также ходят слухи, что серия Mate 70 станет первой, на которой будет предустановлена новая операционная система HarmonyOS NEXT от Huawei. ОС полностью откажется от поддержки приложений Android, а на платформе уже имеется более 4000 собственных приложений от китайских компаний и предприятий. В ближайшем будущем это число будет только расти.

 Дополнительные утечки предполагают, что Huawei уже наращивает производство Mate 70 с целью увеличить на 40-50% количество смартфонов по сравнению с серией Mate 60. Однако все эти утверждения, наряду с вышеупомянутыми функциями, являются утечками и слухами, а официальные подробности от Huawei еще только предстоит узнать.

#смартфоны #huawei #kirin #смартфоны huawei #huawei mate 70
Источник: gizmochina.com
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Серия Huawei Mate 70 будет оснащена чипом Kirin с «суперядром»
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